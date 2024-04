OTTAWA, ON, le 27 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 30e anniversaire du Jour de la Liberté en Afrique du Sud :

« Il y a 30 ans aujourd'hui, l'Afrique du Sud a entamé un nouveau chapitre. Après des siècles de colonialisme et des décennies d'apartheid, les Sud-Africains ont tenu leurs premières élections ouvertes à tous les électeurs.

« Le Jour de la Liberté, qui est maintenant une fête nationale en Afrique du Sud, est l'occasion de célébrer la démocratie. C'est également une journée où nous rendons hommage aux héros qui ont tracé cette voie. Parmi eux, Nelson Mandela est un symbole de la révolution antiapartheid et de la liberté. Il nous a montré qu'il était possible de faire mieux.

« Quatre mois seulement après sa libération, Nelson Mandela est venu au Canada, ce qui témoigne du fort appui de notre pays envers la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. C'est d'ailleurs avec fierté que les Canadiens ont aidé l'Afrique du Sud à rédiger sa première constitution démocratique. Pendant les années qui ont suivi, le lien entre nos pays n'a fait que croître : le président Mandela a été le premier dirigeant étranger à être nommé Compagnon honoraire de l'Ordre du Canada et la première personne à recevoir de son vivant la citoyenneté honoraire canadienne.

« Le Canada demeure un solide partenaire de l'Afrique du Sud. Nos pays collaborent de près à une grande variété de priorités communes, telles que la lutte contre les changements climatiques, l'investissement dans l'énergie propre et le resserrement des partenariats en matière de science, de technologie et d'innovation. Nous continuons de faire progresser ces priorités en prévision de 2025, quand le Canada et l'Afrique du Sud seront l'hôte du G7 et du G20, respectivement.

« Au nom du gouvernement du Canada, je me joins aux communautés sud-africaines au Canada et ailleurs dans le monde pour souligner cet anniversaire important. Nos liens d'amitié ne pourront que se renforcer.

« Heureux Jour de la Liberté! »

