OTTAWA, ON, le 1er avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 100e anniversaire de l'Aviation royale canadienne :

« Aujourd'hui, alors que nous soulignons le 100e anniversaire de l'Aviation royale canadienne (ARC), je me joins aux Canadiens pour rendre hommage aux générations de membres de la Force aérienne qui ont consacré leur vie à la défense de notre paix, de notre liberté et de notre prospérité.

« En temps de guerre comme en temps de paix, les membres de l'ARC font preuve d'un courage inébranlable. Le premier défi important pour l'ARC remonte à la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle plus de 200 000 Canadiens se sont engagés dans la Force aérienne pour lutter contre la tyrannie et le fascisme. Depuis, des générations de Canadiens ont servi leur pays partout dans le monde, de l'Afghanistan à l'Arctique. Les contributions que l'ARC apporte au Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), au Programme spatial canadien et aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies témoignent de son engagement durable au service d'autrui. Ici, au pays, l'ARC a soutenu les Canadiens en fournissant une aide en cas de catastrophe, notamment au cours de la saison des feux de forêt dévastateurs l'année dernière.

« Face aux menaces qui pèsent encore sur la stabilité mondiale, le rôle que joue l'ARC est plus important que jamais. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a investi 44 milliards de dollars au cours des 16 derniers mois pour fournir à l'ARC 138 aéronefs neufs ou remis à neuf, y compris une nouvelle flotte de chasseurs à réaction et de nouveaux aéronefs multimissions. Cet investissement stratégique constitue la plus importante recapitalisation de l'ARC depuis une génération, et il permettra à l'ARC de contribuer aux opérations menées au pays et à l'étranger au cours des décennies à venir.

« En février 2023, l'ARC a lancé la Stratégie de l'Aviation royale canadienne pour aider à bâtir une force aérienne et spatiale plus agile, plus intégrée et plus inclusive, capable de relever les défis de demain. En investissant dans la croissance professionnelle et personnelle des membres de l'ARC, nous leur donnons les outils dont ils ont besoin pour exceller au pays et à l'étranger. Nos membres sont notre priorité absolue et constituent la base sur laquelle nous bâtissons l'ARC.

« À l'occasion de ce centenaire, j'invite les Canadiens à en apprendre davantage sur les nombreuses réalisations de l'ARC et à prendre part aux activités célébrant cet anniversaire important. Je tiens à exprimer toute ma gratitude aux familles qui ont soutenu les membres de l'ARC au cours du dernier siècle, partageant leurs sacrifices et leurs triomphes. À tous les membres de l'Aviation royale canadienne, anciens et actuels : merci pour votre service. Votre dévouement, votre courage et votre générosité ont contribué - et contribuent encore - à assurer la sécurité de notre pays.

« Sic itur ad astra. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]