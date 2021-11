OTTAWA, ON, le 8 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui se déroule du 8 au 14 novembre 2021 :

« Les entrepreneurs sont des innovateurs. Ils acceptent de prendre des risques et sont des moteurs essentiels de l'économie canadienne. Ils lancent des entreprises qui donnent vie à de nouvelles idées, investissent dans nos communautés et créent de bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens.

« Durant la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, nous célébrons l'ingéniosité et le travail infatigable des entrepreneurs, et nous les remercions pour leur importante contribution à la prospérité économique du Canada. Cette semaine est conçue pour mettre les gens du monde entier en relation avec les outils et les ressources dont ils ont besoin pour s'engager dans une activité entrepreneuriale, transformer leurs idées en produits et services, et débloquer des opportunités économiques.

« Au cours de la dernière année et demie, les entrepreneurs ont connu épreuves et incertitudes face à la pandémie de COVID-19. Cependant, dans les communautés à travers le pays, d'innombrables entrepreneurs ont trouvé de nouvelles façons de faire des affaires, prouvant ainsi toute la vigueur et la résilience de l'esprit entrepreneurial des Canadiens.

« Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place de nombreuses mesures visant à aider les entreprises et entrepreneurs canadiens confrontés à des difficultés financières à s'adapter et à se positionner en vue de la relance. Nous avons lancé des programmes comme le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes afin d'apporter de l'aide aux entreprises par le biais de prêts-subventions partiellement remboursables. Nous avons aussi créé la Subvention salariale d'urgence du Canada et le Programme d'embauche pour la relance économique du Canada afin de les aider à couvrir une partie du salaire de leurs employés. L'année dernière, nous avons accordé des fonds supplémentaires de 15 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat pour aider les entrepreneures à passer à travers la pandémie. De plus, le Budget 2021 prévoit des investissements supplémentaires de 146,9 millions de dollars pour appuyer la réussite à long terme des femmes en entrepreneuriat. En septembre 2020, dans le même ordre d'idées, nous avons créé le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, dans lequel nous avons investi 144,7 millions de dollars à ce jour, y compris en lançant le tout premier Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires en vue d'aider les propriétaires d'entreprise et entrepreneurs noirs à obtenir des prêts et à faire croître leurs entreprises.

« Par le biais du Service des délégués commerciaux du Canada, nous avons adapté des programmes de soutien et de financement existants pour aider les entreprises canadiennes à surmonter les nouveaux défis occasionnés par la pandémie de COVID-19. Nous continuons également à soutenir les entreprises par l'entremise de missions commerciales et d'événements commerciaux virtuels à mesure qu'elles étendent leurs activités sur le marché mondial. Ainsi, nous avons introduit de nouvelles activités de financement admissibles au programme CanExport PME afin de soutenir les projets de commerce électronique et de publicité en ligne, et nous avons adapté nos Accélérateurs technologiques canadiens pour qu'ils puissent mener leurs activités de façon virtuelle.

« Au moment où nous amorçons notre relance, nous sommes conscients que de nombreuses entreprises ont encore besoin de soutien. C'est pourquoi nous avons prolongé des mesures d'aide essentielles qui ont servi de bouées de sauvetage à un grand nombre d'entreprises et d'entrepreneurs durant la pandémie, afin de les aider à se remettre de ses conséquences économiques. Nous avons également annoncé la mise en place de mesures ciblées pour soutenir les entreprises qui connaissent encore d'importantes difficultés liées à la pandémie, notamment le Programme de relance pour le tourisme et l'accueil et le Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées. En prolongeant certaines mesures et en en créant de nouvelles, le gouvernement veille à ce que les entrepreneurs et entreprises du Canada continuent d'avoir accès à l'aide dont ils ont besoin. Ainsi, ils pourront investir dans leur relance et leur prospérité à long terme, créer des emplois et contribuer à redynamiser nos communautés. Au fur et à mesure que nous rebâtissons en mieux à la suite de cette pandémie, leur réussite est essentielle à celle de notre pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à se joindre à moi pour célébrer et remercier nos entrepreneurs de mettre à profit leurs compétences, leur énergie et leur dynamisme afin que notre pays reste l'un des plus prospères du monde. »

