OTTAWA, ON, le 7 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Yom HaShoah, le Jour commémoratif de l'Holocauste :

« Aujourd'hui, au coucher du soleil, nous nous joindrons aux communautés juives et à d'autres communautés au Canada et à travers le monde pour nous souvenir des six millions d'enfants, de femmes et d'hommes juifs innocents qui ont été systématiquement tués par les nazis pendant l'Holocauste. Nous rendrons également hommage à la résilience des survivants et à ceux qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres.

« Traditionnellement, les communautés juives se rassemblent pour allumer une chandelle commémorative, réciter des prières à la mémoire des victimes et raconter les histoires de survivants de l'Holocauste. Les commémorations seront différentes cette année en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Alors que nous continuons de suivre les consignes de santé publique pour assurer la sécurité de chacun et de nos communautés, les gens trouveront d'autres moyens de commémorer cette journée solennelle.

« L'Holocauste est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Malheureusement, plus de 75 ans après la libération des camps de concentration et d'extermination nazis, la violence, la haine et la montée de l'antisémitisme continuent de menacer les communautés juives au Canada et à travers le monde. Cette situation est inacceptable. En tant que pays, nous devons urgemment lutter contre la résurgence de l'antisémitisme, peu importe l'endroit et le moment où elle se manifeste. Le Canada dispose des outils et des ressources nécessaires pour combattre les attitudes antisémites et le déni de l'Holocauste, notamment en nous appuyant sur la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste que nous avons adoptée dans le cadre de notre Stratégie de lutte contre le racisme.

« Nous travaillons avec nos partenaires nationaux et internationaux pour appliquer les leçons du passé afin d'éviter que de telles atrocités ne se reproduisent. C'est pourquoi, afin de renforcer l'éducation, la mémoire et la recherche sur l'Holocauste et de combattre l'antisémitisme en tant qu'éléments clés de la promotion et de la protection des droits de la personne au Canada et dans le monde, j'ai nommé l'honorable Irwin Cotler au poste d'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme.

« En cette triste journée, j'invite tous les Canadiens à prendre un moment pour penser aux victimes de l'Holocauste et rendre hommage à ses survivants. Aujourd'hui et tous les jours, nous faisons le serment 'plus jamais' et promettons de rester vigilants face à l'antisémitisme et à la haine sous toutes ses formes, en tout lieu et en tout temps. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/