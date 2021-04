OTTAWA, ON, le 13 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Vaisakhi :

« Aujourd'hui, la communauté sikhe au Canada et à travers le monde célébrera Vaisakhi, le jour le plus sacré de la religion sikhe.

« Depuis plus de trois cents ans, les sikhs se rassemblent en ce jour pour souligner la création du Khalsa Panth - la communauté des sikhs baptisés - par le Guru Gobind Singh Ji.

« Au Canada, en temps normal, cette journée serait célébrée dans les Gurdwaras, qui sont les lieux de culte sikhs, et des défilés colorés du Jour du Khalsa se tiendraient d'un océan à l'autre. Mais cette année encore, de nombreuses traditions du Vaisakhi prendront un aspect différent, alors que nous continuons de lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19 et de trouver de nouvelles façons de célébrer en assurant notre sécurité et celle de nos communautés.

« En cette période difficile, chacun de nous peut trouver de l'inspiration dans les enseignements du sikhisme, qui prônent l'égalité, la compassion et le service. Au cours de la dernière année, les Canadiens sikhs ont mis ces valeurs en pratique en aidant les aînés isolés, en livrant des repas aux gens dans le besoin et en recueillant des fonds pour des initiatives communautaires à travers le pays. L'esprit du seva nous enseigne que, même lorsque nous ne sommes pas ensemble, nous pouvons quand même être au service les uns des autres.

« Le Canada est fier d'accueillir l'une des plus importantes populations sikhes du monde. J'espère que tous les Canadiens se joindront à moi afin de prendre un instant aujourd'hui pour saluer les importantes contributions que les Canadiens sikhs ont apportées, et continuent d'apporter à notre pays.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons un joyeux Vaisakhi à tous ceux qui le célèbrent.

« Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. »

