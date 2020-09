OTTAWA, ON, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Roch Hachana :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et à travers le monde célébreront Roch Hachana, le Nouvel An juif.

« Roch Hachana marque le début de la période des Grandes Fêtes, dont le point culminant est le Yom Kippour. Habituellement, les familles et les proches se réunissent pour réfléchir à l'année qui vient de s'écouler et à leurs espoirs pour l'avenir, ainsi que pour prier et partager des repas.

« Il ne sera pas possible de célébrer en personne cette année, mais nous continuerons de tremper des pommes dans du miel et de prier pour que la nouvelle année soit remplie de douceur et de santé pour nos amis et notre famille, et pour tous les Canadiens. Lorsque vous participerez aux célébrations au cours des prochains jours, veuillez suivre les lignes directrices officielles en matière de santé afin de célébrer de manière responsable. Maintenez une distance physique avec les autres et lavez-vous les mains fréquemment.

« Même si les derniers mois ont été difficiles avec la pandémie de COVID-19, regardons l'avenir avec optimisme. Depuis le début de la pandémie, vous avez illustré parfaitement ce que signifie servir sa communauté. Que ce soit en appuyant des organismes locaux ou en prêtant main-forte à des voisins ou aux travailleurs essentiels, vous avez aidé vos concitoyens.

« Aujourd'hui est l'occasion pour nous tous de célébrer les nombreuses contributions des Canadiens juifs. C'est aussi le moment de nous engager de nouveau à lutter contre l'antisémitisme, la haine et la discrimination sous toutes leurs formes. Nous serons toujours solidaires de la communauté juive et nous ferons toujours front commun contre la haine. Ensemble, nous bâtirons un monde meilleur et un Canada plus inclusif.

« Sophie et moi vous souhaitons un Nouvel An sous le signe de la santé, de la paix et de la prospérité.

« Chana Tova U'metuka! »

