OTTAWA, ON, le 4 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Pâques :

« Aujourd'hui, des millions de chrétiens au Canada et ailleurs dans le monde célébreront Pâques afin de commémorer la résurrection de Jésus-Christ et de réfléchir à son message d'espoir, de pardon, de compassion et de repentir.

« Ce sera la deuxième année où nous serons forcés de célébrer Pâques différemment en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Bien des gens seront ainsi isolés de leur famille, de leurs amis et de leurs proches ou devront rater la chasse aux œufs annuelle. D'autres ne pourront pas assister à la messe de Pâques ou à des rassemblements communautaires, cette année. Je sais que c'est difficile et que les festivités ne sont pas les mêmes sur Zoom ou au téléphone, mais ensemble nous trouverons des façons de réfléchir à la vie de Jésus et nous puiserons une inspiration renouvelée dans sa générosité, ses sacrifices et sa sagesse.

« Depuis le début de la pandémie mondiale, les Canadiens chrétiens de toutes les origines ont fait preuve de compassion et de bonté. Ils ont aidé leurs concitoyens canadiens en faisant des dons à des banques alimentaires, en faisant du bénévolat pour aider les personnes touchées par la COVID-19 et en démontrant ce que cela signifie d'aimer son prochain comme soi-même.

« En ce début de printemps, sous le signe du renouveau, j'invite les Canadiens de toutes les confessions et de tous les horizons à envisager l'avenir avec optimisme. Ensemble, nous traverserons cette crise et nous continuerons de bâtir un Canada meilleur, plus juste, plus fort et plus résilient.

« Alors que nous célébrons avec notre famille, Sophie et moi souhaitons bonheur et bénédiction à tous ceux qui marquent cette occasion spéciale. »

