Déclaration du premier ministre à l'occasion de Pâques

OTTAWA, le 12 avril 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Pâques :

« Aujourd'hui, ma famille et moi nous joignons à des millions de Canadiens et de gens dans le monde qui célèbrent Pâques.

« Pâques est le jour le plus saint du calendrier chrétien. Cette fête commémore la résurrection de Jésus-Christ et son triomphe sur la mort.

« Habituellement, nous soulignons cette journée en nous rassemblant à l'église, en partageant des repas avec nos proches ou en aidant nos enfants à trouver les œufs de Pâques. Cette année, alors que nous célébrons différemment pour répondre à la pandémie de la COVID‑19, les thèmes de l'espoir, de la compassion et du renouveau qui accompagnent la fête de Pâques sont plus pertinents que jamais.

« Durant cette pandémie, nous voyons des gens réaliser de grands sacrifices personnels et faire preuve de beaucoup de compassion. Les Canadiens protègent leurs amis et leur famille en restant chez eux. D'autres font des dons à des banques alimentaires, livrent l'épicerie à des amis et des proches et se rendent au travail pour que nous ayons accès aux biens et aux services essentiels. Ainsi, les Canadiens montrent ce qu'aimer son prochain comme soi-même signifie réellement.

« Pâques est également l'occasion de reconnaître la grande contribution que les chrétiens de partout au pays apportent à nos communautés en vivant chaque jour leur foi à travers des petits et des grands gestes. Même aujourd'hui, des organisations et des églises chrétiennes des quatre coins du Canada se rallient pour répondre aux besoins des gens vulnérables ici et ailleurs dans le monde.

« Sophie et moi souhaitons une joyeuse fête de Pâques à tous ceux qui la célèbrent. »

