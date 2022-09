OTTAWA, ON, le 26 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner Navratri :

« Ce soir, les communautés hindoues au Canada et ailleurs dans le monde se réuniront pour célébrer le début de Navratri.

« Navratri, qui se déroule durant neuf nuits et dix jours, souligne le triomphe du bien sur le mal par la déesse Durga. Souvent considérée comme une célébration du pouvoir des femmes, Navratri est l'une des fêtes les plus importantes dans la foi hindoue. Pour marquer cette occasion spéciale, familles et amis se réuniront pour prier, danser et perpétuer des traditions qui ont été transmises d'une génération à l'autre.

« À l'occasion de Navratri, j'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage sur la dynamique communauté hindoue du Canada et à saluer ses contributions importantes au tissu social, culturel et économique de notre pays. La diversité est l'une des plus grandes forces du Canada et nous aide à bâtir un pays meilleur, plus juste et plus inclusif pour tous.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos meilleurs vœux à ceux qui célèbrent Navratri. »

