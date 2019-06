Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine nationale de la fonction publique

OTTAWA, le 9 juin 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale de la fonction publique, qui se déroule du 9 au 15 juin 2019 :

« Cette semaine, nous célébrons nos fonctionnaires dévoués à travers le Canada qui travaillent fort pour obtenir des résultats concrets pour les Canadiens.

« En constatant tout ce que la fonction publique du Canada a accompli au cours de la dernière année, nous pouvons facilement comprendre pourquoi elle est connue comme étant l'une des plus efficaces au monde. Qu'il s'agisse d'appuyer les négociations de libre-échange, de mettre en œuvre la légalisation et la réglementation du cannabis ou de fournir des prestations et services essentiels aux familles, chaque jour, les fonctionnaires font du Canada un endroit meilleur.

« Les fonctionnaires fédéraux continuent d'améliorer leurs façons de faire pour fournir des services et programmes aux Canadiens. Le cadre du renouvellement de la fonction publique, Au-delà de 2020, appuie ces efforts. De plus, les fonctionnaires encouragent des processus décisionnels plus ouverts, transparents et fondés sur des preuves au sein de la fonction publique et ils veillent à ce que ces efforts profitent concrètement aux Canadiens. Les fonctionnaires trouvent également des nouveaux moyens de collaborer avec les communautés d'un bout du pays à l'autre. Ils écoutent des perspectives différentes pour élaborer des solutions plus globales, inclusives et efficaces.

« L'une des priorités du gouvernement du Canada est d'entretenir une relation fondée sur le respect et la collaboration avec les fonctionnaires fédéraux. C'est pourquoi nous nous engageons à négocier de bonne foi avec les syndicats de la fonction publique. Nous espérons continuer de conclure des ententes qui seront avantageuses pour les fonctionnaires et équitables pour les contribuables canadiens.

« Le gouvernement a également agi pour faire de la fonction publique un milieu de travail plus inclusif et meilleur. Nous avons adopté des lois pour éliminer le harcèlement et la violence dans les milieux de travail fédéraux, rétablir une approche fédérale juste et équilibrée à l'égard des relations de travail, et assurer l'équité salariale au sein de la fonction publique fédérale. De plus, nous avons présenté des mesures pour rendre la fonction publique plus inclusive pour les personnes ayant un handicap et pour assurer que les scientifiques fédéraux peuvent s'exprimer librement et mieux offrir des renseignements aux Canadiens.

« Nous savons que les fonctionnaires font encore face à des difficultés inacceptables en raison des problèmes persistants liés au système de paye Phénix. Le gouvernement du Canada agit pour que chaque employé reçoive la paye qui leur est due à temps. Nous avons fourni des ressources supplémentaires pour corriger ces erreurs et en réduire la fréquence. Nous travaillons également avec des partenaires pour établir un système de paye qui répond aux besoins futurs de notre fonction publique de calibre mondial.

« À tous nos fonctionnaires : merci. Votre professionnalisme, votre créativité, vos efforts et vos idées améliorent nos communautés et notre pays. J'ai hâte de continuer à travailler avec vous pour relever les défis complexes d'aujourd'hui, au profit de tous. »

