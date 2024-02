OTTAWA, ON, le 4 févr. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine du développement international, qui se déroule du 4 au 10 février 2024 :

« La Semaine du développement international débute aujourd'hui, et c'est l'occasion de réfléchir aux progrès que nous avons accomplis ainsi qu'au travail à réaliser pour bâtir un monde durable, résilient et équitable.

« Depuis plus de 30 ans au Canada, c'est la tradition de célébrer durant cette semaine les initiatives de développement international entreprises au pays et à l'étranger. Qu'il s'agisse de sécurité alimentaire, de soins de santé, d'éducation ou d'égalité des sexes, les travailleurs, les bénévoles et les partenaires canadiens du secteur du développement jouent un rôle essentiel dans l'aide apportée aux communautés marginalisées. Ce sont des Canadiens de partout au pays qui ont l'extraordinaire conviction que l'on peut bâtir un monde meilleur, et la Semaine du développement international nous invite tous à célébrer cette quête de changement positif et à y prendre part.

« Le travail que le Canada réalise pour lutter contre les changements climatiques, créer des communautés inclusives et bâtir un monde plus prospère pour tous demeure essentiel. En effet, le Canada contribue grandement à l'Organisation des Nations Unies et, dans le cadre de son engagement à atteindre les Objectifs de développement durable des Nations Unies, il tient sa promesse qui consiste à accroître l'aide au développement. Cette année, nous nous engageons à verser 4,5 milliards de dollars pour que les communautés du monde entier, en particulier les femmes et les filles, aient une chance égale de réaliser tout leur potentiel. De plus, dans le cadre de la Politique d'aide internationale féministe du Canada, nous avons augmenté nos investissements dans le secteur de la santé à l'étranger pour qu'ils atteignent en moyenne 1,4 milliard de dollars par année, dont la moitié sera consacrée à des programmes complets de santé sexuelle et reproductive.

« Au cours de cette Semaine du développement international, j'encourage les Canadiens à en apprendre davantage sur les initiatives du Canada en matière de développement international ainsi qu'à participer aux activités organisées dans leur communauté et à la conversation dans les médias sociaux en utilisant les mots-clics #SDI2024 et #VisezLesObjectifs. Exprimons notre reconnaissance aux travailleurs du secteur du développement international, qui accomplissent un travail incroyable, et œuvrons ensemble à bâtir un avenir sûr pour tous. »

