Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine de la santé mentale

OTTAWA, ON, le 1er mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine de la santé mentale :

« Aujourd'hui, nous soulignons le début de la Semaine de la santé mentale, le moment de parler de l'importance de la santé mentale. C'est aussi l'occasion d'encourager les Canadiens à accorder la priorité à leur mieux-être mental parce que la santé mentale, c'est la santé. Tout comme c'est le cas pour notre santé physique, nous devons en prendre soin.

« Pour bien des Canadiens, il est difficile d'obtenir des soins de santé mentale adéquats. C'est pourquoi, cette semaine, le gouvernement du Canada réitère son engagement à améliorer le soutien en santé mentale d'un océan à l'autre. Par exemple, nous accordons un financement sans précédent aux provinces et aux territoires afin d'améliorer les services liés à la santé mentale et à la toxicomanie et d'en améliorer l'accès. Nous avons également créé le portail Espace Mieux-être Canada, qui est accessible 24 heures sur 24 et fournit des ressources gratuites et confidentielles en matière de santé mentale et de toxicomanie à tous les Canadiens, dans plus de 200 langues.

« Nous avons encore du travail à faire pour améliorer la santé mentale au Canada. Dans le cadre de l'investissement important que nous réalisons pour augmenter de plus de 198 milliards de dollars le financement des soins de santé au cours des 10 prochaines années, nous veillerons à ce que les provinces et les territoires placent la santé mentale au cœur même des systèmes d'un bout à l'autre du pays. De plus, d'ici le 30 novembre 2023, l'accès des Canadiens à des services de soutien immédiats pour la prévention du suicide et la détresse émotionnelle sera facilité grâce au lancement d'une nouvelle ligne téléphonique à trois chiffres, le 988.

« Cette année, pendant la Semaine de la santé mentale, j'invite tous les Canadiens à encourager les conversations franches et honnêtes au sujet de la santé mentale pour que nous puissions continuer à faire tomber les préjugés. Le thème de cette année, "Mon histoire", nous invite à partager nos histoires et nos expériences les uns avec les autres, ce qui nous aidera à changer les choses et à faire en sorte que personne n'ait à mener ce combat seul. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus sain pour tous les Canadiens. »

Si vous ou quelqu'un de votre entourage pensez au suicide, vous pouvez téléphoner à la ligne d'assistance Parlons suicide Canada en composant le 1-833-456-4566, à toute heure du jour et de la nuit, et tous les jours de l'année. Vous trouverez également d'autres ressources sur le portail Espace Mieux-être Canada.

