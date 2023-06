OTTAWA, ON, le 24 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux francophones, aux francophiles et à tous ceux qui célèbrent la Saint-Jean-Baptiste pour souligner les formidables contributions des francophones d'un océan à l'autre.

« La culture francophone fait partie intégrante de notre culture canadienne depuis des siècles. Les communautés francophones, de Coquitlam, en Colombie-Britannique, jusqu'à Moncton, au Nouveau-Brunswick, font du Canada un pays plus riche, plus dynamique et plus inclusif. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada s'est engagé non seulement à préserver notre belle langue française, mais aussi à la promouvoir à travers le pays.

« L'année dernière, le Canada a accueilli le plus grand nombre de nouveaux arrivants francophones en près de 20 ans, et beaucoup d'entre eux ont choisi de s'installer au sein de communautés francophones en situation minoritaire. Cela témoigne de l'épanouissement du français au Canada et du besoin de continuer à favoriser une langue française partout au pays. C'est la raison pour laquelle, cette année, nous avons présenté le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 et modernisé la Loi sur les langues officielles. Cette loi, qui a été adoptée cette semaine, soutiendra les secteurs clés pour la vitalité des francophones en situation minoritaire partout au pays, notamment au niveau de l'éducation, de la santé, de la culture et de la justice.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons une bonne Saint-Jean-Baptiste à tous ceux qui la célèbrent. J'encourage tous les Canadiens à participer aux activités qui se déroulent dans leur communauté et à en apprendre davantage sur les contributions inestimables des francophones au tissu culturel et à l'histoire de notre pays. »

