OTTAWA, ON, le 16 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Pâque orthodoxe :

« Aujourd'hui, les fidèles de l'Église orthodoxe de l'Est, de l'Église orthodoxe orientale et de l'Église catholique de rite oriental au Canada et à travers le monde célèbrent la Pâque, aussi appelée Pascha.

« Considérée comme la fête la plus sacrée de la foi chrétienne orthodoxe, la Pâque est une période d'espoir marquant la victoire de la lumière sur l'obscurité et les nouveaux départs. Familles et amis se réunissent pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ lors de la messe de Pâque, décorer des œufs et partager des repas festifs. Durant ce jour joyeux, nous exprimons notre gratitude pour nos nombreuses bénédictions et, guidés par les valeurs d'empathie et de compassion, tendons la main à ceux dans le besoin au sein de nos communautés.

« La Pâque orthodoxe est également une occasion pour nous tous de reconnaître les contributions importantes, passées et présentes, des membres des communautés chrétiennes orthodoxes à l'édification d'un Canada plus fort, plus juste et plus inclusif pour tous.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons une bonne et heureuse Pâque à tous ceux qui la célèbrent aujourd'hui. »

