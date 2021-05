OTTAWA, ON, le 2 mai 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Pâque orthodoxe :

« Aujourd'hui, les fidèles de l'Église orthodoxe de l'Est, de l'Église orthodoxe orientale et de l'Église catholique de rite oriental au Canada et à travers le monde vont célébrer la Pâque orthodoxe, aussi appelée Pascha.

« En ce jour saint, familles et proches assistent traditionnellement à la Divine Liturgie pascale pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ, trouvant de l'espoir dans sa victoire sur la mort. Cette année, alors que nous poursuivons notre lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19, j'encourage ceux qui marquent l'occasion à se rassembler et à célébrer en utilisant des moyens virtuels pour aider à assurer leur sécurité et celle de nos communautés.

« J'invite également les gens à réfléchir aux nombreuses contributions que les Canadiens de confession chrétienne ont apportées à notre pays. Par leur gentillesse, leur compassion et leur générosité, ils aident à bâtir un Canada meilleur et plus diversifié. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus sain, plus fort et plus résilient pour tous les Canadiens.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons une très joyeuse Pâque orthodoxe à tous ceux qui la célèbrent. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/