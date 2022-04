OTTAWA, ON, le 24 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Pâque orthodoxe, aussi appelée Pascha :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux fidèles de l'Église orthodoxe de l'Est, de l'Église orthodoxe orientale et de l'Église catholique de rite oriental au Canada et à travers le monde pour célébrer la Pâque.

« La fête la plus importante de la foi chrétienne orthodoxe, la Pâque nous invite à célébrer la résurrection de Jésus-Christ et à trouver de l'espoir dans la victoire de la lumière sur l'obscurité. Afin de souligner cette occasion spéciale, familles et amis assistent traditionnellement à la Divine Liturgie, décorent des œufs et rompent le jeûne du Grand Carême en dégustant un repas festif. À ce moment où nous nous relevons de la pandémie de COVID-19, je sais que les gens en profiteront pour réfléchir à tous les obstacles que nous avons su relever, célébrer les nombreuses bénédictions de la vie et envisager l'avenir avec optimisme.

« Aujourd'hui, prenons aussi le temps de souligner les nombreuses contributions que les Canadiens de confession chrétienne ont apportées et continuent d'apporter - avec gentillesse et générosité - afin d'aider à bâtir un meilleur pays pour tous.

« En ce jour saint, nos pensées accompagnent les Ukrainiens - qu'ils soient de foi chrétienne ou d'autres confessions ou horizons - qui continuent à se battre pour leur pays face à l'invasion russe. Aujourd'hui et chaque jour, nous réitérons notre soutien inébranlable à l'Ukraine. Puissent le renouveau et la paix que la Pâque symbolise susciter de l'espoir chez toutes les personnes touchées par les conflits dans le monde et celles qui œuvrent pour protéger la liberté, la démocratie et les droits de la personne.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons une très joyeuse Pâque à tous ceux qui la célèbrent. »

