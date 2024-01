OTTAWA, ON, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à Raoul Wallenberg, un humaniste remarquable qui a sauvé des milliers de Juifs hongrois pendant l'Holocauste.

« En tant que diplomate suédois dans la Hongrie occupée par les nazis, M. Wallenberg a délivré des milliers de "passeports de protection" à des Juifs, leur accordant l'immunité diplomatique et les sauvant de la persécution. Dans des circonstances dangereuses, il a mis en place un réseau d'hôpitaux, d'orphelinats, de soupes populaires et de refuges. Grâce à ses efforts, des dizaines de milliers de Juifs ont échappé à une mort certaine. Son dévouement ne s'est pas arrêté là : il a aidé des diplomates d'autres puissances neutres, comme la Suisse et le Vatican, à faire de même, protégeant ainsi encore plus de vies. En l'espace de six mois, M. Wallenberg a sauvé plus de Juifs de l'Holocauste que n'importe quel autre individu, groupe ou gouvernement.

« Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, M. Wallenberg a été arrêté par les autorités soviétiques. Son sort reste inconnu à ce jour, mais on se souviendra toujours de sa bravoure et de son altruisme. C'est pourquoi, en 1985, le gouvernement du Canada a fait de M. Wallenberg le premier citoyen d'honneur du pays et, en 2001, a désigné le 17 janvier - jour de son arrestation et de sa disparition - comme la Journée Raoul Wallenberg.

« L'histoire de M. Wallenberg, l'un des grands humanistes du 20e siècle, est un puissant rappel de la nécessité de s'opposer à l'antisémitisme, à la haine et au racisme. Face aux attaques brutales menées par le Hamas le 7 octobre et à l'augmentation effroyable des incidents antisémites dans nos communautés, ce rappel est plus important que jamais. Le gouvernement fédéral continuera de lutter contre l'antisémitisme et contre la négation et la distorsion de l'Holocauste. Grâce au travail de la nouvelle envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, Deborah Lyons, nous veillons à ce que l'Holocauste et les souvenirs de ceux qui l'ont vécu ne soient jamais oubliés. Aujourd'hui, de nombreux survivants de l'Holocauste vivent au Canada, et nous restons déterminés à faire de notre pays un endroit plus sûr et plus inclusif pour eux et leurs descendants.

« Même dans les moments les plus sombres, les vertus de bonté, de compassion et d'altruisme peuvent être des étincelles d'espoir. En cette Journée Raoul Wallenberg, j'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage sur l'histoire héroïque de M. Wallenberg et à s'engager à nouveau à bâtir un Canada et un monde exempts d'antisémitisme, de haine et de violence. »

