OTTAWA, ON, le 23 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de terrorisme :

« Aujourd'hui, les Canadiens unissent leurs voix pour rendre hommage aux vies perdues de façon tragique aux mains du terrorisme. Nous soulignons également la force, la résilience et les voix puissantes de ceux qui y ont survécu et qui ont raconté leur histoire avec tant de courage.

« Il y a 38 ans jour pour jour, une bombe a explosé à bord du vol 182 d'Air India qui assurait la liaison entre le Canada et le Royaume-Uni - un attentat terroriste qui a profondément bouleversé notre pays. Ce geste haineux, l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire canadienne, a enlevé la vie aux 329 passagers à bord, dont 280 Canadiens. Il a aussi changé à jamais la vie de leurs familles et de leurs proches, qui souffrent encore de leur absence jour après jour.

« Le terrorisme vise à semer la peur, la division et la haine au sein de nos communautés. Nous ne laisserons jamais les actions de quelques personnes porter ombrage aux valeurs de paix, de tolérance et de diversité qui caractérisent notre société et unissent la population canadienne.

« Cette journée nous offre l'occasion de réfléchir aux moyens de continuer à défendre la paix et la sécurité et de promouvoir les droits de la personne au pays comme à l'étranger. Nous pouvons également en profiter pour exprimer notre profonde gratitude envers les premiers répondants, les membres des Forces armées canadiennes, les membres des forces de l'ordre et les nombreuses autres personnes qui travaillent sans relâche à la protection de nos communautés.

« Au nom du gouvernement du Canada, je réaffirme notre engagement à faire échec au terrorisme sous toutes ses formes. Aujourd'hui et chaque jour, nous pouvons tous incarner les valeurs canadiennes de diversité, de compassion et d'empathie afin de rendre hommage à ceux que nous avons perdus et de bâtir un pays plus sûr pour tous. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]