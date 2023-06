OTTAWA, ON, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones :

« Aujourd'hui, en cette Journée nationale des peuples autochtones, nous célébrons les riches histoires, traditions et cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis d'un océan à l'autre. La Journée nationale des peuples autochtones a lieu au solstice d'été, le plus long jour de l'année, qui revêt une importance particulière pour les peuples autochtones. En effet, ils se réunissent au solstice depuis des siècles pour saluer l'arrivée du temps chaud au moyen de cérémonies, de pratiques traditionnelles et de manifestations artistiques.

« Nous nous joignons aux peuples autochtones, aujourd'hui, pour souligner leurs réalisations et leur résilience. L'histoire de ces peuples au Canada est une histoire de résilience. Quand les institutions les mieux établies de ce pays ont essayé d'enrayer les cultures, les langues et les savoirs autochtones, les communautés autochtones ont persévéré. Maintenant, tandis que nous tentons d'apaiser les plaies durables du passé et de cheminer ensemble, les communautés autochtones continuent à démontrer leur force : les jeunes Autochtones d'aujourd'hui sont fiers de leur patrimoine et revendiquent leurs cultures et leurs langues. Le gouvernement du Canada continuera quant à lui d'aider les Premières Nations, les Inuits et les Métis à revitaliser leurs traditions et leurs langues.

« De concert avec les peuples autochtones, nous continuons d'imaginer un avenir meilleur et de travailler en ce sens. Ceci inclut un Canada où les enfants autochtones sont aussi instruits que les enfants du reste du pays, où les artéfacts volés aux communautés autochtones sont rendus à leurs propriétaires légitimes, où aucun enfant n'est enlevé à sa famille à cause de la discrimination ou du racisme, où chaque projet de ressources naturelles au pays tient compte des recommandations formulées conjointement avec des partenaires autochtones, et où chacun a accès à un air sain et à une eau propre. Bien que nous ayons réalisé des progrès sans précédent au cours des dernières années, nous savons que ce travail est loin d'être terminé. La Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et son plan d'action, qui a été rendu public aujourd'hui, nous aideront justement à avancer ce travail. Le plan d'action est une feuille de route en constante évolution qui nous permettra de transformer de manière durable notre relation avec les peuples autochtones au Canada, et de poursuivre notre chemin vers la réconciliation.

« Le 21 juin de chaque année est la journée où nous recevons le plus de lumière. Et, aujourd'hui, en cette journée lumineuse, notre regard se porte vers l'avenir tout aussi lumineux des peuples autochtones et de tous les Canadiens. J'encourage d'ailleurs les Canadiens à découvrir les cultures autochtones, à faire partie de la conversation dans les réseaux sociaux au moyen du mot-clic #JNPA2023, à participer à une activité organisée par des Autochtones dans leur communauté ou à explorer l'art autochtone dans une galerie d'art près de chez eux. Continuons de bâtir un Canada plus fort, pour le bien de tous. »

