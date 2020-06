Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones

OTTAWA, ON, le 21 juin 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones :

« En cette Journée nationale des peuples autochtones et durant tout le Mois national de l'histoire autochtone, nous célébrons le patrimoine, les cultures, les arts et les traditions uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

« Aujourd'hui, nous reconnaissons les contributions que les Autochtones ont apportées dans le passé et au rôle déterminant qu'ils continueront de jouer pour bâtir notre avenir. Il y a cent cinquante ans, le Manitoba est entré dans la Confédération comme cinquième province du Canada sous le leadership de la Nation métisse et de Louis Riel. C'est l'un des nombreux exemples des contributions des peuples autochtones au Canada. Alors que l'on se tourne vers l'avenir, les progrès ne sont possibles que si nous les réalisons ensemble et s'ils sont fondés sur une relation de respect, de partenariat et d'affirmation des droits. Ainsi, nos communautés en seront plus fortes.

« Nous avons collaboré avec les dirigeants et les communautés autochtones, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Ensemble, nous devons continuer d'éliminer les inégalités et la discrimination systémiques envers les peuples autochtones au Canada. Ce sont là des enjeux que les impacts sanitaires, sociaux et économiques de la COVID-19 sont venus amplifier davantage. De plus, les récents événements tragiques et manifestations ont mis en lumière tout le chemin qu'il nous reste à faire comme pays ainsi que le travail que nous devons accomplir pour éliminer complètement le racisme systémique de notre société.

« En avançant sur le chemin de la réconciliation et en travaillant à mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et les appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, nous devons rester à l'écoute des peuples, des partenaires et des communautés autochtones. Nous devons aussi travailler à la mise en œuvre des droits des peuples autochtones et éliminer les obstacles et les défis uniques auxquels ils sont confrontés. Notre gouvernement continuera d'être présent, comme nous l'avons été récemment dans le cadre de l'élaboration conjointe de la loi sur les services à l'enfance et à la famille autochtones. Celle-ci veille à ce que les enfants autochtones restent auprès de leurs familles et de leurs communautés. De plus, nous avons répondu présents en mettant en place une loi protégeant les langues autochtones qui sont essentielles aux cultures et au patrimoine autochtones.

« Aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens à prendre un instant pour réfléchir aux cultures, aux traditions, aux langues, aux contributions et au patrimoine des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ensemble, nous pouvons reconnaître et corriger les erreurs du passé et celles qui persistent encore aujourd'hui. Nous bâtirons alors un avenir meilleur. »

