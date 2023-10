OTTAWA, ON, le 30 sept. 2023 /CNW/ - Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte un soutien à tous les Autochtones. Vous pouvez joindre des conseillers par téléphone ou par clavardage. Le service est offert en français et en anglais, ainsi qu'en cri, en ojibwé et en inuktitut, sur demande. Pour joindre la Ligne d'écoute, composez sans frais le 1-855-242-3310 ou utilisez le clavardage en ligne à www.espoirpourlemieuxetre.ca. De plus, la ligne d'écoute téléphonique nationale de Résolution des questions de pensionnats indiens offre des services de soutien émotionnel et d'intervention en cas de crise aux anciens élèves des pensionnats et à leurs familles. Vous pouvez accéder à ces services en tout temps, en composant le 1-866-925-4419.

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation :

« Aujourd'hui, en cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, aussi appelée la Journée du chandail orange (en anglais seulement), nous sommes confrontés aux conséquences durables du système des pensionnats pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis au Canada. Nous nous réunissons pour nous souvenir des enfants qui ont été arrachés à leurs communautés et de ceux dont la vie a été volée dans ces soi-disant écoles. Nous rendons hommage aux Survivants, dont beaucoup ont été victimes d'abus physiques, émotionnels et sexuels. Nous écoutons leurs vérités et nous réitérons notre engagement à bâtir un avenir meilleur pour les peuples autochtones et pour tout le monde au Canada.

« De 1867 à 1998, plus de 150 000 enfants inuits, métis et des Premières Nations ont été arrachés à leur famille et à leur communauté et contraints de fréquenter des pensionnats où il leur était interdit de parler leur langue et de pratiquer leur culture et leurs traditions. Alors que les communautés poursuivent leurs recherches pour retrouver les enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux, le gouvernement du Canada les accompagnera tout au long du processus en leur fournissant les ressources dont elles ont besoin pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé dans les pensionnats, rendre hommage aux enfants disparus et soutenir les communautés dans leur cheminement vers la guérison.

« Nous ne devons jamais oublier le passé et les injustices commises contre les peuples autochtones dans les pensionnats ni les traumatismes intergénérationnels qui subsistent encore aujourd'hui. Malheureusement, la négation de l'existence des pensionnats se répand de plus en plus, et il est donc plus important que jamais de mettre au jour toute la vérité. C'est pourquoi nous avons nommé Kimberly Murray au poste d'interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes en lien avec les pensionnats indiens afin d'élaborer, avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, un processus de recherche qui respectera leurs besoins et leurs préoccupations à mesure que nous travaillons ensemble pour faire connaître la vérité sur ce qui s'est passé dans les pensionnats.

« Aujourd'hui, j'encourage tout le monde à porter des vêtements de couleur orange en reconnaissance du fait que chaque enfant compte et à participer à des événements organisés par les Autochtones pour mettre en lumière les séquelles du système des pensionnats et y réfléchir. La réconciliation n'est pas la responsabilité des peuples autochtones, mais celle de chacun d'entre nous. Il nous incombe de donner une voix aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, d'écouter leurs récits et d'en tirer des leçons. Si nous voulons bâtir un Canada plus juste, plus équitable et plus inclusif pour les générations à venir, nous devons faire face à la vérité de notre passé. »

Cette déclaration est également disponible dans les langues suivantes :

