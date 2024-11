OTTAWA, ON, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant, nous réaffirmons notre engagement à fournir à chaque enfant du Canada le soutien dont il a besoin pour prendre le meilleur départ possible dans la vie.

« Les enfants sont des rêveurs, naturellement curieux et créatifs, et des leaders d'un avenir meilleur. Nous leur devons un avenir équitable et sain où ils pourront réaliser leurs rêves.

« Soutenir les enfants, c'est d'abord soutenir les familles, et c'est exactement ce que fait notre gouvernement. Depuis le lancement de l'Allocation canadienne pour enfants en 2016, nous avons aidé à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté. Nous livrons un programme pancanadien de services de garde à 10 $ par jour sans précédent tout en créant de nouvelles places pour économiser des milliers de dollars aux familles chaque année et pour leur fournir des services de garde abordables. Nous aidons des milliers de familles qui ne pouvaient pas emmener leurs enfants chez le dentiste auparavant avec notre Régime canadien de soins dentaires. Grâce à notre nouveau Programme national d'alimentation scolaire, on accorde aux enfants une chance équitable de réussir en veillant à ce qu'ils puissent apprendre le ventre plein. Cette semaine, notre gouvernement a lancé le premier appel de propositions dans le cadre du Fonds pour la santé mentale des jeunes, afin d'améliorer la santé mentale des jeunes et de leurs familles. Nous aidons les enfants à accéder aux soins et aux services dont ils ont besoin, tout en mettant plus d'argent dans les poches des familles pour qu'elles puissent se concentrer sur ce qui compte le plus.

« Nous investissons massivement dans le logement partout au pays pour que chaque enfant ait un foyer. Nous protégeons les enfants contre la criminalité et l'exploitation en ligne au moyen de notre projet de loi sur les préjudices en ligne et nous soutenons les enfants touchés par la violence fondée sur le sexe. Nous prenons des mesures pour protéger les enfants et leurs communautés en nous attaquant à la crise de surdoses qui sévit actuellement et, pour y arriver, nous faisons de la prévention, nous sauvons des vies et nous favorisons la guérison. Nous investissons dans l'économie de demain en luttant contre la crise climatique dès maintenant, pour que nos enfants n'aient pas à payer le prix de l'inaction.

« De plus, nous collaborons de près avec les communautés autochtones pour mettre en œuvre la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Dans le cadre de cet important travail, nous avons récemment conclu un accord de coordination sans précédent avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et l'Inuvialuit Regional Corporation, qui permettra de soutenir les services à l'enfance et à la famille dirigés par les Inuits et destinés aux Inuvialuit.

« Nous sommes également déterminés à donner suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, notamment à l'appel à l'action 4 visant à réformer les services à l'enfance et à la famille. En donnant aux communautés autochtones les moyens d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, nous veillons à ce que les enfants puissent grandir au sein de leur famille, avec leur culture et le soutien de leur communauté. Grâce aux investissements prévus dans le Budget 2024, les enfants et les familles autochtones bénéficieront d'un meilleur accès aux services sociaux, éducatifs et de santé qu'ils méritent et dont ils ont besoin.

« Alors que nous célébrons l'adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant il y a 35 ans aujourd'hui, nous réaffirmons notre volonté de bâtir un monde où chaque enfant, y compris ici au Canada, est valorisé, protégé et capable de réaliser son plein potentiel - que ce soit en tant que futur médecin, entrepreneur ou artiste ou dans d'autres domaines.

« L'avenir de nos enfants est l'avenir du Canada. En aidant les huit millions d'enfants du pays et en leur donnant les moyens d'agir, nous ouvrons la voie à un monde plus inclusif et plus prospère pour tous. »

