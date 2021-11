OTTAWA, ON, le 20 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant :

« En cette Journée nationale de l'enfant, nous célébrons les droits des enfants, nos audacieux leaders d'aujourd'hui et de demain, et nous réaffirmons notre engagement à les aider à mener une vie épanouissante. Chacun de nous a un rôle à jouer pour veiller à ce qu'ils soient à l'abri du danger, aimés et soignés, tout en étant dotés des outils et ressources dont ils ont besoin pour réussir.

« La Journée nationale de l'enfant commémore l'adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Cette année marque également le 30e anniversaire de la ratification de la Convention par le Canada. Depuis, le gouvernement du Canada a créé des lois, des programmes et des politiques pour promouvoir les droits des enfants et assurer leur protection, la satisfaction de leurs besoins et leur développement, ainsi que leur participation aux décisions qui touchent leur vie. Par exemple, en mars 2021, le gouvernement a apporté des modifications à la Loi sur le divorce pour qu'elle soit axée sur l'intérêt supérieur des enfants et que les tribunaux soient dans l'obligation de tenir compte de leurs points de vue et préférences.

« La pandémie de COVID-19 est venue compliquer la vie des familles canadiennes. Cette année, le gouvernement du Canada a pris des mesures concrètes afin d'aider les enfants et leurs parents à mieux faire face aux pressions liées à la pandémie, notamment grâce à l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). Depuis son lancement en 2016, l'ACE a donné plus d'argent à neuf familles canadiennes sur dix qui ont des enfants, dans l'optique d'aider à subvenir aux besoins de ces derniers. De plus, l'ACE a contribué à sortir 435 000 enfants de la pauvreté.

« Au moment où nous rebâtissons notre pays en mieux à la suite de la pandémie de COVID-19, le gouvernement continue d'agir pour soutenir les enfants et les familles, notamment au moyen d'un réseau pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui offrira aux parents des services de garde à 10 dollars par jour, en moyenne, d'ici 2025-2026. Ce plan permettra aux enfants canadiens de profiter du meilleur départ possible dans la vie. Il favorisera également la création de nouveaux emplois, le retour de plus de gens sur le marché du travail, et la croissance de la classe moyenne. À ce jour, nous avons conclu des ententes avec huit provinces et un territoire. Nous continuons de travailler avec les autres gouvernements ainsi qu'avec nos partenaires autochtones en vue d'offrir à tous les enfants et à toutes les familles du Canada le meilleur réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

« Même si nous continuons à réaliser d'importants progrès, nous savons qu'il reste beaucoup de travail à faire en vue de fournir aux enfants autochtones et à leur famille des services mieux adaptés à leurs besoins. Chaque enfant autochtone mérite de grandir au sein de sa communauté, entouré de ses proches et immergé dans sa culture. En juillet dernier, le gouvernement du Canada a signé un accord de coordination sans précédent sur les services à la famille et à l'enfance avec la Première Nation de Cowessess - Territoire du Traité no 4 - et la province de la Saskatchewan. Cette entente - la première en son genre - garantit que la communauté peut exercer efficacement sa compétence et prendre ses propres décisions quant à ce qui est préférable pour ses enfants et ses familles. Le gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires autochtones afin de mettre en œuvre d'autres ententes avec des communautés à travers le pays. Nous continuerons de soutenir nos partenaires inuits, métis et des Premières Nations dans l'élaboration de services à la famille et à l'enfance à l'image des besoins, des valeurs et des traditions des communautés.

« De plus, pendant que les Canadiens continuent à se remettre de la tragédie liée aux sépultures non identifiées près des anciens pensionnats, nous veillerons à ce que les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones soient à l'abri de toute forme de violence et de discrimination. Nous continuerons à travailler pour offrir aux enfants autochtones un accès équitable à l'éducation, aux services de santé, à un domicile sûr et à de l'eau potable.

« Au cours de la dernière année et demie, les enfants et les jeunes du Canada ont fait preuve d'une immense résilience lorsqu'ils ont dû se distancier de leurs proches, s'adapter à une nouvelle forme d'apprentissage et se passer de rencontres sociales. Nous sommes conscients des répercussions de la pandémie sur les enfants. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons investi dans les services de santé mentale, notamment dans Jeunesse, J'écoute, pour veiller à ce que les enfants et les jeunes aient accès à l'aide dont ils ont besoin. Nous avons également versé 2 milliards de dollars au Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire, qui vise à aider les provinces et les territoires dans les efforts qu'ils déploient pour assurer la santé et la sécurité des élèves, des enseignants et du personnel durant toute l'année scolaire.

« On sait que les vaccins sont l'un des moyens les plus efficaces de nous protéger et de protéger nos familles et nos communautés contre la COVID-19. Les enfants de moins de 12 ans ont attendu patiemment pendant que les adolescents et les adultes continuent de se faire vacciner. Les enfants âgés de cinq à onze ans peuvent dès maintenant se faire vacciner, Santé Canada ayant approuvé hier le vaccin COVID-19 Comirnaty de Pfizer-BioNTech pour ce groupe d'âge. À mesure que nous recevrons les vaccins pour les enfants admissibles, nous continuerons de travailler avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour distribuer les doses dans tout le pays et pour nous assurer que les parents et les tuteurs reçoivent le soutien nécessaire pour prendre des décisions éclairées concernant la vaccination contre la COVID-19.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi invitons tous les Canadiens à se joindre à nous pour célébrer la Journée nationale de l'enfant, se renseigner sur l'importance des droits des enfants et réfléchir à des moyens de faire du Canada un pays meilleur pour tous les enfants, particulièrement ceux qui se heurtent à des obstacles systémiques. Ensemble, nous pouvons avancer vers notre objectif, qui est de veiller à ce que tous les enfants puissent déployer leur plein potentiel dans un environnement sûr où ils ont la possibilité d'atteindre leurs buts et de réaliser leurs rêves. »

