OTTAWA, ON, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes :

« En cette Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, nous nous souvenons des 14 jeunes femmes qui ont été froidement assassinées et des 13 autres qui ont été blessées à l'École polytechnique de Montréal. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces femmes dont la vie a été tragiquement interrompue simplement parce qu'elles étaient des femmes, et nous réaffirmons notre volonté d'éliminer la violence fondée sur le sexe.

« En pensant aux victimes de cet acte haineux et lâche, nous nous rappelons également que de nombreuses femmes, filles et personnes de diverses identités de genre au Canada et dans le monde sont encore la cible de la misogynie violente ayant conduit à cette tragédie. Le risque de violence est encore plus élevé chez les femmes et les filles autochtones, les femmes racisées, les femmes vivant dans des zones rurales et isolées, les membres des communautés 2ELGBTQI+ et les femmes en situation de handicap. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos lois et garanti un soutien aux victimes et aux personnes ayant survécu à la violence fondée sur le sexe et pourquoi nous poursuivons ces efforts.

« Dans le cadre de la Stratégie fédérale pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, nous apportons aux victimes et survivantes et aux membres de leurs familles une aide cruciale, fondée sur la communauté et axée sur les traumatismes. L'année dernière, nous avons lancé la campagne Ce n'est pas juste afin d'aider les jeunes à reconnaître la violence fondée sur le sexe, de sensibiliser la population à ce type de violence et d'y mettre fin.

« De plus, nous travaillons avec les provinces et les territoires du Canada pour assurer la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, qui encadre nos efforts visant à bâtir un Canada exempt de violence fondée sur le sexe et apte à soutenir les victimes et survivantes ainsi que leurs familles. Nous avons déjà annoncé la conclusion d'accords bilatéraux à cet égard avec le Manitoba, la Saskatchewan, l'Île-du-Prince-Édouard, le Nunavut, le Yukon, l'Alberta, les Territoires du Nord-Ouest, l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick. Il reste également beaucoup à faire pour mettre fin à la tragédie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Nous continuerons à travailler en partenariat avec les familles autochtones, les personnes survivantes, les dirigeants et les partenaires, ainsi qu'avec les provinces et les territoires, pour mettre en œuvre le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées et la Voie fédérale en vue de rendre nos communautés plus sûres.

« Nous accomplissons également des gestes transformateurs pour resserrer les mesures de contrôle des armes à feu et changer le rôle alarmant qu'occupent les armes à feu dans la violence familiale et fondée sur le sexe. Nous avons interdit plus de 1 500 modèles d'armes à feu de type assaut et leurs variantes, dont l'arme utilisée à l'École polytechnique. Nous avons imposé un gel national de la vente, de l'achat et du transfert d'armes de poing. De plus, au moyen du projet de loi C-21, nous pouvons mettre en œuvre certaines des mesures les plus strictes de l'histoire du Canada pour lutter contre la violence armée et assurer la sécurité de nos communautés.

« À l'occasion des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, j'encourage les Canadiens à rendre hommage aux personnes victimes et survivantes du massacre de l'École polytechnique. Vous pouvez porter un ruban blanc, participer à une vigile dans votre communauté ou observer un moment de silence à 11 heures. Ensemble, nous pouvons et devons mettre fin à la violence fondée sur le sexe et bâtir un avenir plus sûr et plus inclusif, où chacun et chacune peut réaliser son plein potentiel. »

