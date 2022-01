OTTAWA, ON, le 8 janv. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes :

« Aujourd'hui, en cette deuxième Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes, je me joins aux Canadiens pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie lors d'une catastrophe aérienne, au pays comme à l'étranger. Nous sommes solidaires de leurs familles et de leurs proches, qui continuent de vivre avec un profond sentiment de perte et de souffrance.

« Le Canada a été marqué par le bilan dévastateur des tragédies aériennes. Il y a deux ans aujourd'hui, l'Iran a abattu le vol 752 (PS752) de Ukraine International Airlines, tuant tragiquement les 176 innocents qui se trouvaient à bord, dont 55 citoyens canadiens, 30 résidents permanents et de nombreuses autres personnes qui avaient des liens avec le Canada. L'année précédente, le vol 302 d'Ethiopian Airlines (ET302) s'est écrasé en route vers Nairobi, au Kenya, causant la mort de 157 personnes, dont 18 Canadiens et de nombreuses autres personnes ayant des liens avec le Canada. En 1985, 280 Canadiens ont perdu la vie dans l'attentat terroriste contre le vol 182 d'Air India.

« Conscient des souffrances et des épreuves attribuables aux catastrophes aériennes, le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires internationaux afin d'améliorer la sécurité aérienne dans le monde. Il poursuit notamment la promotion de l'Initiative sur la sécurité aérienne, qui réunit des pays, des organisations internationales et des partenaires de l'industrie afin d'améliorer la sécurité aérienne au-dessus des zones de conflit grâce à l'échange de pratiques exemplaires et de renseignements, à l'examen des normes mondiales et à la tenue d'un dialogue ouvert.

« Le gouvernement place les familles et les proches des victimes - ceux qui comptent le plus - au cœur de ses réponses et s'est engagé à faire en sorte qu'ils reçoivent le soutien nécessaire. C'est pourquoi nous continuons de les consulter dans le cadre d'initiatives de commémoration significatives. Nous avons lancé une consultation publique sur un hommage concret à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie lors de catastrophes aériennes. Nous travaillons également avec nos partenaires de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) afin de favoriser l'amélioration des enquêtes entourant les accidents aériens. À ce jour, le Canada a obtenu l'adhésion de 55 États membres de l'OACI pour procéder à une révision du cadre relatif aux enquêtes afin de le rendre plus crédible, transparent et impartial. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires internationaux pour tenir l'Iran responsable de l'abattage illégal du vol PS752. Nous poursuivrons nos efforts en vue de favoriser la transparence, la reddition de comptes et la justice pour les victimes de tragédies aériennes et leurs familles.

« Aujourd'hui, j'invite les Canadiens à se joindre à moi pour rendre hommage à toutes les victimes de catastrophes aériennes et à les garder dans nos pensées et nos cœurs. Le Canada continuera de travailler avec des partenaires de partout à travers le pays et le monde afin d'améliorer la sûreté et la sécurité des transports aériens pour tous et de contribuer à éviter que de telles tragédies se produisent à nouveau. »

