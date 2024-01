OTTAWA, ON, le 8 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes :

« En cette Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes, nous sommes solidaires des Canadiens qui, au pays et dans le monde entier, ont perdu des proches dans ces tragédies.

« Nous honorons solennellement les victimes de toutes les catastrophes aériennes, y compris celles du vol 752 d'Ukraine International Airlines (vol PS752), du vol 1363 d'Air Ontario, du vol 302 d'Ethiopian Airlines et du vol 182 d'Air India.

« Il y a exactement quatre ans aujourd'hui, l'abattage du vol PS752 par la République islamique d'Iran a choqué le monde entier. Cet incident déchirant a causé la mort de 176 personnes, dont des citoyens canadiens, des résidents permanents du Canada et de nombreuses autres personnes ayant des liens avec le Canada. De concert avec nos partenaires internationaux, nous prenons des mesures concrètes pour tenir l'Iran responsable de cette tragédie insensée. En tant que membre du Groupe international de coordination et d'intervention pour les victimes du vol PS752, nous poursuivons notre combat pour que justice soit faite et que des comptes soient rendus aux familles des victimes.

« Nous annonçons aujourd'hui la prochaine mesure que nous prenons pour exiger des comptes de la République islamique d'Iran pour avoir enfreint le droit international. Nous allons conjointement porter notre cause devant le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), conformément à l'article 84 de la Convention de Chicago. Il s'agit d'une étape importante dans notre engagement à faire en sorte que justice soit rendue aux familles des victimes touchées par cette tragédie.

« Nous sommes également déterminés à renforcer la sécurité et la sûreté des voyages aériens pour tous les Canadiens, au pays comme à l'étranger. L'année dernière, dans le cadre de notre Initiative sur la sécurité aérienne, le Canada a collaboré avec les Pays-Bas pour organiser le troisième forum annuel sur la sécurité aérienne, au cours duquel nous nous sommes joints à nos partenaires internationaux pour renouveler notre engagement à mieux protéger les aéronefs civils contre les risques que présentent les zones de conflit. Nous continuons également de demander à l'OACI de revoir son cadre des enquêtes sur les accidents d'aéronefs, afin d'améliorer la transparence et la crédibilité des enquêtes.

« Nous continuons de soutenir les familles et les proches touchés par les catastrophes aériennes. Dans le cadre du Programme de bourses d'études en commémoration du vol PS752 lancé en octobre dernier, nous accorderons 176 bourses en cinq ans en hommage aux victimes du vol PS752. Ainsi, cette année, nous attribuerons 32 bourses, dont six à des candidats ayant des liens familiaux étroits avec les victimes de l'accident du vol PS752. En mars dernier, par l'intermédiaire du Fonds de commémoration des victimes de la tragédie du vol 302 d'Ethiopian Airlines, nous avons également octroyé des fonds à dix organisations afin de soutenir l'élaboration de projets commémoratifs à la mémoire des victimes.

« Alors que nous rendons hommage aux victimes des catastrophes aériennes, nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles et aux amis qui ont perdu des proches. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour bâtir un monde plus sûr et plus pacifique, où chacun peut voyager en toute sécurité. »

