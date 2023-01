OTTAWA, ON, le 29 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie :

« Aujourd'hui, nous nous rappelons les six personnes qui ont perdu la vie et les 19 autres qui ont été grièvement blessées au cours de l'attentat perpétré au Centre culturel islamique de Québec à Sainte-Foy. Nous saluons également le courage et l'altruisme des premiers répondants et des membres de la communauté qui ont mis leur vie en danger et qui ont tout fait ce jour-là pour sauver les fidèles.

« Nous nous souvenons d'Ibrahima Barry, de Mamadou Tanou Barry, de Khaled Belkacemi, d'Abdelkrim Hassane, d'Azzedine Soufiane et d'Aboubaker Thabti - des pères, des maris, des amis, des collègues et des Québécois, tous musulmans. Au lendemain de cet acte de terrorisme motivé par la haine, les Canadiens et les communautés du monde entier se sont rassemblés pour prononcer leurs noms, honorer leur mémoire, se soutenir mutuellement et dénoncer l'islamophobie sous toutes ses formes.

« L'islamophobie n'a pas sa place au Canada, et nous devons poursuivre nos efforts pour aider les musulmans à se sentir en sécurité. La semaine dernière, nous avons nommé Amira Elghawaby à titre de première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie. En tant que porte-parole, conseillère, experte et représentante auprès du gouvernement du Canada, elle mettra à profit son expérience à titre de journaliste, d'experte des questions de l'égalité et de l'inclusion et de militante des droits de la personne afin de sensibiliser les gens aux identités diverses et intersectionnelles des musulmans au Canada. De plus, elle conseillera le gouvernement dans l'élaboration de politiques inclusives qui reflètent ces réalités.

« La Stratégie de lutte contre le racisme du gouvernement du Canada a permis d'établir les fondements nécessaires pour s'attaquer à la question du racisme systémique et de la discrimination dans les établissements fédéraux ainsi que dans les politiques, les programmes et les services publics. En favorisant la coopération avec les membres des communautés minoritaires racisées et religieuses, la stratégie amplifie la voix de ceux qui ont vécu une expérience à cet égard et offre au gouvernement des solutions tangibles pour lutter contre le racisme systémique et la haine d'un bout à l'autre du pays.

« Depuis l'attentat du 29 janvier 2017, l'une des fusillades de masse les plus meurtrières de l'histoire canadienne, nous avons instauré les mesures de contrôle des armes à feu les plus rigoureuses en une génération pour qu'un tel événement ne se reproduise jamais. Nous avons interdit plus de 1 500 modèles d'armes à feu de style arme d'assaut, élargi la vérification des antécédents pour l'obtention d'un permis d'armes à feu et mis en œuvre un gel national des armes de poing pour que la vente, l'achat et le transfert d'armes de poing soient illégaux au Canada. De plus, le gouvernement a augmenté ses investissements dans le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité afin de soutenir les communautés vulnérables aux crimes motivés par la haine. Il a ainsi accordé des fonds pour améliorer la sécurité des lieux de rassemblements communautaires, comme les lieux de culte. Environ 30 % des projets ont amélioré l'infrastructure de sécurité des organisations musulmanes.

« Aujourd'hui, en cette Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie, je vous encourage tous à prendre le temps de vous rappeler les victimes de cet attentat, leurs familles et les survivants et de vous montrer solidaires de la communauté musulmane. De plus, réfléchissons aux progrès que nous avons réalisés - et au travail qu'il nous reste à faire - pour bâtir un pays meilleur, plus inclusif et plus sûr. Nous nous élèverons toujours contre l'islamophobie et toutes les formes de haine, de discrimination et de préjugé. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]