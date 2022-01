Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie

OTTAWA, ON, le 29 janv. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie :

« Aujourd'hui, nous nous rappelons les six personnes qui ont perdu la vie et les 19 autres qui ont été gravement blessées au cours de l'attentat terroriste au Centre culturel islamique de Québec à Sainte-Foy.

« À l'occasion du cinquième anniversaire de cette tragédie, nous soulignons également la première Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie. En ce jour, nous rendons hommage aux victimes de cet acte de terrorisme motivé par la haine, qui ont été tuées de manière insensée dans un accès d'intolérance, d'islamophobie et de racisme. Nous sommes solidaires des survivants et des personnes blessées, des familles et amis qui ont perdu un être cher ainsi que de toutes les communautés de Québec et du Canada tout entier dont la vie a changé à jamais.

« Nous rendons également hommage aux héros et aux premiers répondants qui ont agi avec empressement et courage pour sauver la vie des fidèles. Ce lâche attentat visait à instaurer un climat de peur et de division. Bien au contraire, les Canadiens se sont serré les coudes, unis autour de leurs valeurs communes de diversité, de paix et de respect. Ils ont témoigné leur soutien aux communautés musulmanes de Québec et de partout au Canada en luttant contre la discrimination, l'intolérance et la haine sous toutes ses formes.

« Le Canada s'efforce de défendre les droits de la personne, la liberté d'expression et la liberté de croyance. Le gouvernement condamne l'islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination qui existent dans notre société, et c'est pourquoi la lutte contre l'islamophobie fait partie intégrante de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme .

« En juillet dernier, le gouvernement du Canada a tenu le Sommet national sur l'islamophobie. Lors de cet événement, nous nous sommes engagés à soutenir des programmes de lutte contre le racisme qui visent l'islamophobie et la violence motivée par la haine. De plus, nous donnons suite à notre intention de travailler de concert avec les communautés musulmanes afin de désigner un représentant spécial chargé de la lutte contre l'islamophobie.

« Notre stratégie prévoit l'adoption d'une approche pangouvernementale pour éliminer le racisme systémique. Elle est fondée sur les connaissances du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme et ses compétences en la matière. Elle comporte également des investissements qui donneront les moyens aux communautés de lutter contre différentes formes de racisme, y compris l'islamophobie, et qui permettront de favoriser des initiatives de littératie numérique et d'éducation citoyenne abordant la désinformation et le discours haineux. Nous établirons aussi le Fonds national de soutien pour les victimes de crimes motivés par la haine afin d'aider les survivants. De plus, nous sommes déterminés à renouveler et à renforcer la Stratégie de lutte contre le racisme en 2022 en l'assortissant d'un plan d'action national qui permettra d'élargir les efforts que nous menons actuellement pour lutter contre la haine et le racisme.

« Le gouvernement continuera de renforcer le contrôle des armes à feu. Le 7 juillet 2021, nous avons élargi la vérification des antécédents pour qu'elle porte sur la vie entière d'un demandeur souhaitant obtenir un permis d'arme à feu. Nous avons également interdit 1 500 armes d'assaut et allons procéder à la mise en place d'un rachat obligatoire, ce qui signifie que ces armes à feu ne pourront jamais être vendues, transférées ou léguées, les rendant ainsi complètement inutilisables aux frais du gouvernement. Nous savons qu'il reste du travail à faire et nous voulons le faire avec les provinces et les territoires qui désirent instaurer l'interdiction des armes de poing sur leur territoire. Notre gouvernement a également investi dans le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque pour offrir du financement et du soutien aux communautés susceptibles d'être victimes de crimes haineux.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tout le monde à prendre le temps de se rappeler les victimes et les survivants de la fusillade meurtrière survenue au Centre culturel islamique de Québec ainsi que toutes les personnes ayant été touchées par ce crime odieux. Ensemble, nous poursuivrons notre combat contre l'islamophobie et toutes les formes de haine à mesure que nous bâtirons un pays plus fort, plus diversifié et plus inclusif. »

