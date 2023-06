OTTAWA, ON, le 2 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la première Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu :

« Chaque Canadien mérite de se sentir en sécurité, que ce soit à l'école, dans son lieu de culte ou à la maison. Aujourd'hui, à l'occasion de la première Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu, nous nous souvenons de ceux que nous avons perdus trop tôt à cause d'actes insensés de violence par arme à feu, et nous renouvelons notre engagement à faire mieux, tant pour leurs familles et leurs proches que pour tous les Canadiens.

« Depuis 2015, nous avons fait des progrès importants pour mettre fin à la violence par arme à feu au Canada. Nous avons interdit plus de 1 500 modèles d'armes à feu de style arme d'assaut en 2020. L'année dernière, le gouvernement a déposé le projet de loi C-21, qui contient les mesures de contrôle des armes à feu les plus strictes depuis plus de 40 ans. Ce projet de loi prévoit un gel national sur les armes de poing et des mesures visant à renforcer la vérification des antécédents pour empêcher que les armes à feu ne tombent entre de mauvaises mains. Nous investissons également dans la prévention de la violence par arme à feu en soutenant des projets communautaires qui aident les jeunes exposés au risque de violence liée aux armes à feu et aux gangs. Grâce à ces mesures, nous bâtissons des communautés plus sécuritaires dans l'ensemble du pays.

« Aujourd'hui, nous unissons nos efforts pour continuer de sensibiliser les gens aux conséquences tragiques de la violence par arme à feu au sein de nos communautés. Nous rendons hommage aux victimes de cette violence et promettons d'honorer leur mémoire en faisant mieux. À tous ceux qui ont perdu un proche à cause de la violence par arme à feu au Canada : nous continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette violence dans nos communautés et pour bâtir un pays plus sécuritaire pour tous. »

