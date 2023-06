Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés

OTTAWA, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés :

« Tout le monde mérite de vivre en lieu sûr. Aujourd'hui, en cette Journée mondiale des réfugiés, nous soulignons la force et la résilience des réfugiés, et nous réaffirmons notre engagement à les accueillir et à les protéger ici, au Canada.

« Il y a actuellement dans le monde plus de 100 millions de personnes qui ont été forcées de quitter leur foyer. Le Canada se mobilise : en 2022, pour la quatrième année de suite, le Canada est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés dans le monde. L'an dernier, le Canada a accueilli plus de 47 500 réfugiés de plus de 80 pays et, depuis 2021, nous avons accueilli plus de 33 000 Afghans vulnérables qui fuyaient la persécution du régime taliban. Nous restons déterminés à accueillir au moins 40 000 réfugiés afghans d'ici la fin de l'année - l'un des plus grands engagements dans le monde.

« Le Canada continuera également d'accueillir des Ukrainiens fuyant l'invasion brutale de la Russie et de leur offrir les services et le soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir dans des communautés d'un bout à l'autre du pays. Par ailleurs, plus tôt ce mois-ci, nous avons travaillé en partenariat avec l'organisme Rainbow Railroad pour aider les personnes LGBTQI+ et leurs familles à trouver refuge au Canada.

« En protégeant les personnes qui fuient la violence et la persécution aujourd'hui, nous pourrons offrir aux nouveaux arrivants la possibilité de se sentir en sécurité et de contribuer à l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, c'est toute la population canadienne qui s'unit pour que notre pays demeure un endroit accueillant et pour bâtir un monde plus sûr pour tous. »

Pour présenter une demande d'asile depuis le Canada, découvrir comment venir au Canada en tant que réfugié, parrainer un réfugié ou trouver des services offerts aux réfugiés au Canada, rendez-vous à Canada.ca/refugies.

