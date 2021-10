Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants

OTTAWA, ON, le 5 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants :

« Les tâches d'enseignement ne sont qu'une infime partie de la description de poste des enseignants. Chaque jour, ils occupent plusieurs autres rôles, comme ceux d'entraîneur, de mentor et de défenseur de droits. Ils amènent leurs élèves à faire preuve de créativité, à rêver grand et à persévérer. Leur sagesse et leurs conseils aident les élèves à trouver et à développer leurs forces et à choisir un cheminement professionnel propre à eux. Le personnel enseignant, qui comprend le personnel des établissements postsecondaires comme les enseignants aux adultes, les assistants à l'enseignement et les professeurs, contribue grandement à faire sortir le meilleur de chacun et à renforcer nos communautés et la société dans son ensemble. Aujourd'hui, en cette Journée mondiale des enseignants, nous célébrons les enseignants et les remercions de donner de leur temps et de leur énergie pour que nos élèves aient la meilleure expérience possible et puissent ainsi apprendre et s'épanouir.

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la charge de travail des enseignants et la pression exercée sur eux se sont accrues de manière exponentielle. Au cours de la dernière année et demie, les enseignants du monde entier ont dû adapter leurs modes d'enseignement, concilier les cours virtuels et en classe et parler plus fort en raison du port du masque. Nous les félicitons de s'être dépassés de la sorte pour favoriser l'apprentissage de chaque enfant. Le thème de cette année, "Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation", porte sur le soutien dont les enseignants ont besoin pour contribuer à la relance à la suite de la crise de la COVID-19.

« Le gouvernement du Canada a pris des mesures concrètes pour aider les enseignants pendant cette période difficile. L'an dernier, nous avons annoncé un investissement de près de 2 milliards de dollars à l'intention des provinces et des territoires dans le cadre du Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire. Ces fonds ont aidé les écoles à adapter leurs espaces d'apprentissage, à améliorer la ventilation, à augmenter la désinfection des mains, à acheter de l'équipement de protection individuelle et des produits nettoyants ainsi qu'à offrir de la formation en matière de santé et sécurité au personnel. Nous avons également annoncé l'octroi d'une somme additionnelle de 224 millions de dollars sur deux ans à l'appui des Premières Nations, pour la mise en œuvre de mesures communautaires en vue d'une rentrée scolaire sécuritaire dans les réserves. Dans le cadre de notre engagement continu envers les éducateurs, nous nous efforcerons de faire passer de 15 à 25 % le Crédit d'impôt pour fournitures scolaires d'éducateur admissible et d'élargir les critères d'admissibilité pour inclure les appareils technologiques et les fournitures achetés lorsque l'enseignement est virtuel ou à domicile.

« Nous savons que le monde est un endroit meilleur et plus fort lorsque les enseignants du monde entier ont les ressources nécessaires pour offrir une éducation de qualité à chaque enfant. C'est pourquoi, au Forum Génération Égalité qui a eu lieu en juin, nous avons alloué 50 millions de dollars provenant de la somme promise par le Canada pour le Partenariat mondial pour l'éducation à l'élimination des obstacles sociaux et institutionnels à l'éducation des filles dans nos pays partenaires.

« D'expérience, je connais les sacrifices que les enseignants doivent faire et leur dévouement envers leurs élèves. D'un bout à l'autre du pays, nous avons des enseignants exceptionnels qui préparent nos jeunes à un avenir couronné de succès. Les Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement, l'excellence dans l'enseignement des STIM et l'excellence en éducation de la petite enfance rendent hommage à seulement quelques-uns des nombreux enseignants et éducateurs qui font preuve de leadership et changent véritablement la vie de leurs élèves.

« Au nom du gouvernement du Canada, je remercie les enseignants et les éducateurs au Canada et ailleurs dans le monde pour le travail essentiel qu'ils font chaque jour. Vous participez de manière essentielle à l'émergence des leaders d'aujourd'hui et de demain. J'encourage tous les Canadiens à prendre le temps de remercier un enseignant qui a changé leur vie en mieux. »

