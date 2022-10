OTTAWA, ON , le 10 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale :

« Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de la santé mentale, une occasion de sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale qui peuvent toucher chacun d'entre nous. Nous connaissons tous quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, ou on est peut-être soi-même en difficulté. Qu'il s'agisse de vous, d'un membre de votre famille ou d'un ami, nous veillons à ce que chacun ait accès aux soins de santé mentale dont il a besoin, au moment où il en a besoin.

« La santé mentale, c'est la santé. Au cours des deux dernières années, les niveaux de dépression et d'anxiété ont augmenté au Canada. C'est pourquoi nous avons lancé le portail Espace mieux-être Canada et l'application Mieux-être afin d'offrir un accès gratuit et sur demande à des services directs de counseling et de soutien communautaire et à un vaste réseau d'autres ressources en santé mentale. D'un océan à l'autre, nous investissons dans des projets qui offrent un soutien en santé mentale à ceux qui en ont le plus besoin. Parallèlement, nous élaborons des normes nationales en collaboration avec les provinces et les territoires en vue d'améliorer les soins de santé mentale.

« Cette année, le thème de la Journée mondiale de la santé mentale est "Faire de la santé mentale et du mieux-être de tous une priorité mondiale". Nous travaillons avec nos partenaires mondiaux pour assurer la prestation de soins de santé mentale partout dans le monde. Ceci comprend le soutien apporté à nos partenaires humanitaires d'expérience pour fournir de l'aide vitale immédiate, comme des services de soutien psychosocial dans les situations d'urgence, et répondre aux besoins en matière de santé mentale des habitants des pays à revenu faible ou intermédiaire, en particulier ceux des jeunes.

« Aujourd'hui, au nom du gouvernement du Canada, je remercie toutes les personnes qui fournissent de précieux services pour favoriser le bien-être mental au Canada et dans le monde entier. Continuons de prendre soin de nous-mêmes et des autres lorsque nous en avons le plus besoin. C'est ce que font les Canadiens. Et continuons de travailler ensemble pour mettre fin à la stigmatisation et améliorer les soins de santé mentale pour tous. »

