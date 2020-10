OTTAWA, ON, le 28 oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée mondiale de la dignité au Canada :





« Aujourd'hui, des élèves et des jeunes au Canada soulignent la Journée mondiale de la dignité. À cette occasion, nous réitérons que chaque être humain, peu importe son identité ou son origine, mérite une chance juste et égale de réussir. Nous reconnaissons aussi qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour parvenir à un monde plus juste et inclusif.

« Cette année, la campagne #UniteKindness (en anglais seulement) du mouvement Dignité mondiale vise à unir les jeunes du monde entier autour des actions positives qui sont réalisées pendant la pandémie mondiale de COVID-19. La campagne nous rappelle également de faire preuve de gentillesse envers soi-même et les autres. Elle nous montre qu'en étant présents les uns pour les autres, en faisant preuve de compassion et en prenant conscience de la valeur de tous, nous pouvons mieux comprendre que chacun mérite de vivre dans la dignité, et ce, peu importe son identité, ses croyances ou sa situation.

« Tandis que le Canada et le reste du monde poursuivent leur combat contre la COVID-19, souvenons-nous de faire tout ce que nous pouvons pour défendre et respecter la dignité de chaque être humain. Nous devons notamment nous assurer que les Canadiens peuvent se nourrir, payer leurs factures et avoir accès à l'aide dont ils ont besoin pour assurer la santé et la sécurité d'eux-mêmes et de leur famille. Pendant ces moments difficiles, le Canada continuera aussi de travailler en collaboration avec ses partenaires pour aider à bâtir un monde inspiré par la compassion, l'égalité et la dignité. Nous savons que nous ne pourrons vaincre la pandémie au pays que si nous l'éradiquons partout. Ensemble nous pouvons bâtir un Canada plus résilient et faire du monde un lieu plus juste, plus sûr et plus inclusif pour tous.

« En tant qu'un des modèles nationaux du mouvement Dignité mondiale, je demande aux Canadiens et au monde entier de se rallier aux jeunes. Je leur demande également de faire la démonstration que, lorsque la communauté mondiale travaille de concert, elle peut faire progresser les droits de la personne et la dignité de tous.

« Au nom du gouvernement du Canada, je salue toutes les personnes qui participe au mouvement Dignité mondiale pour leur passion et leur travail acharné. Je leur souhaite aussi du succès dans le cadre des activités de cette année. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/