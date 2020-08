OTTAWA, ON, le 19 août 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire :

« En cette Journée mondiale de l'aide humanitaire, nous rendons hommage aux travailleurs humanitaires qui œuvrent sans relâche pour sauver des vies, protéger la dignité et soulager la souffrance humaine de millions de gens dans le besoin partout dans le monde. Nous remercions les travailleurs humanitaires et du domaine de la santé pour leurs services ainsi que les sacrifices qu'eux et leurs familles font afin de protéger les communautés.

« Cette année, nous rendons un hommage spécial aux véritables héros qui, en pleine pandémie de COVID-19, continuent de protéger et de soutenir de manière vitale les plus vulnérables, soit ceux qui sont touchés par un conflit armé, la violence et l'instabilité ou par la montée des phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles. Tandis que le monde poursuit sa lutte contre la pandémie, les travailleurs humanitaires font face à des défis sans précédent pour aider les personnes dans le besoin, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour les surmonter.

« Les travailleurs humanitaires sont au cœur des interventions vitales qui sont menées lors de crises, et il est essentiel de les protéger. À chaque année, ils mettent à profit leurs connaissances, leur expertise et leur ingéniosité pour sauver des vies. Mais trop souvent, leur sécurité est menacée en raison d'actes de violence et d'attentats ciblés et sans discernement qui contreviennent au droit humanitaire international.

« Le gouvernement du Canada soutient les efforts déployés à l'échelle internationale pour protéger les personnes dans le besoin dans les situations de crise humanitaire. Cela est particulièrement vrai pour les femmes et les filles qui sont touchées de manière démesurée par ces bouleversements, et pour promouvoir la mise en œuvre du droit humanitaire international. Nous poursuivrons le travail que nous réalisons avec nos partenaires pour fournir du financement humanitaire à des organisations de secours, afin qu'elles puissent effectuer leur travail essentiel. Récemment, nous l'avons fait en aidant la Croix-Rouge libanaise et d'autres partenaires de confiance à répondre aux besoins urgents des gens touchés par l'explosion survenue à Beyrouth.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite les Canadiens à se joindre à moi afin de remercier tous les travailleurs humanitaires qui se sont engagés à aider et à servir d'autres gens dans des circonstances extrêmes, et ce, avec humilité et dévouement. »

