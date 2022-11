OTTAWA, ON, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée Louis Riel :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux Métis et aux Canadiens de tout le pays pour commémorer la vie de Louis Riel. Le grand chef métis et fondateur du Manitoba a consacré sa vie à défendre les droits des Métis, à protéger leurs terres et à promouvoir la langue michif et la culture distinctes des Métis.

« En ce jour de 1885, Louis Riel a été tragiquement exécuté pour avoir dirigé la Résistance du Nord-Ouest afin de défendre les droits des Métis. Tout au long de sa vie, Louis Riel a été un ardent défenseur de l'égalité, des droits des minorités et des peuples autochtones. Les contributions qu'il a apportées aux Métis ont aidé à définir le Canada que nous connaissons aujourd'hui.

« Alors que nous célébrons l'héritage de Louis Riel et que nous réfléchissons à sa vision de communautés métisses fortes et prospères dans toute la patrie, nous reconnaissons qu'il reste beaucoup de travail à faire sur la voie de la réconciliation et que cet important travail doit être fondé sur le respect, la coopération et le partenariat. Le gouvernement du Canada est déterminé à renouveler sa relation avec les Métis et tous les peuples autochtones d'un océan à l'autre.

« L'Accord Canada-Nation métisse, signé en 2017, a fourni un cadre pour l'établissement d'une relation renouvelée, respectueuse et constructive entre la Nation métisse et la Couronne. L'Accord a permis d'orienter diverses initiatives, y compris les investissements effectués par le gouvernement du Canada pour mettre en place un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour la Nation métisse, afin de fournir des programmes d'apprentissage des jeunes enfants mieux adaptés à la culture et d'accorder un plus grand soutien aux priorités des communautés métisses en matière de logement.

« Aujourd'hui, alors que nous célébrons la vie de Louis Riel, j'encourage tous les Canadiens à en apprendre davantage sur les importantes contributions que les Métis ont apportées - et continuent d'apporter - au Canada. Aujourd'hui et chaque jour, nous nous engageons à éliminer les obstacles auxquels elle est confrontée et à bâtir un Canada meilleur pour tous. »

