OTTAWA, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée Louis Riel :

« Aujourd'hui, tous les Canadiens s'unissent pour célébrer l'héritage de Louis Riel, formidable chef métis et fondateur du Manitoba.

« Nous ne soulignerons jamais assez les contributions de Louis Riel à notre pays. La passion qu'il a manifestée pour défendre la cause des Métis et son engagement inébranlable à l'égard des droits des Autochtones, de la justice et du bilinguisme ont aidé à faire du Manitoba et du Canada ce qu'ils sont aujourd'hui. Son leadership visionnaire et sa résilience incroyable sont une source d'inspiration constante pour les Canadiens, à mesure que nous continuons de bâtir un avenir plus juste et équitable.

« Au moment où nous commémorons l'héritage de Louis Riel, les grandes réalisations qu'il a rendues possibles nous reviennent à l'esprit. Nous continuons de travailler de concert avec les Métis et nos autres partenaires autochtones d'un bout à l'autre du pays pour faire avancer la réconciliation. Nous mettons notamment en œuvre le Plan d'action 2023-2028 de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui a récemment été dévoilé. Il s'agit d'une feuille de route évolutive qui nous permettra d'atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

« Le gouvernement du Canada est conscient des injustices historiques subies par les Métis et tous les peuples autochtones. Aujourd'hui, nous renouvelons notre engagement à corriger ces torts par un dialogue constructif et la collaboration. C'est dans cet esprit que nous nous rappelons Louis Riel.

« En cette Journée Louis Riel, j'encourage tous les Canadiens à tirer des enseignements de notre histoire et à aspirer à un avenir plus lumineux et plus inclusif. Pendant que nous poursuivons notre route sur le chemin de la réconciliation, prenons un instant pour reconnaître et célébrer la diversité qui fait toute la force du Canada. »

