OTTAWA, ON, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous unissons nos efforts pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et reconnaître le travail inlassable que font les groupes de défense et les organisations communautaires pour soutenir les survivantes et leurs familles.

« Chaque jour, au Canada, des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre sont victimes de violence en raison de leur sexe, de leur expression de genre ou de leur genre perçu. Certains groupes, comme les femmes et les filles autochtones, les femmes racisées, les femmes vivant dans des communautés rurales et éloignées, les membres des communautés 2ELGBTQI+ et les femmes en situation de handicap, peuvent être encore plus exposés à la violence fondée sur le sexe. C'est inacceptable. Mais, ensemble, nous pouvons mettre fin à ce cycle de violence. C'est à nous tous de lutter contre la violence fondée sur le sexe, qu'elle soit physique, émotionnelle, financière ou sexuelle. Dans le cadre de la campagne Ce n'est pas juste de cette année, le gouvernement du Canada sensibilise la population aux différentes formes de violence fondée sur le sexe et fournit des ressources pour que nous puissions tous contribuer à la prévenir.

« En tant que gouvernement, nous continuerons également de prendre des mesures pour prévenir et combattre la violence fondée sur le sexe. Plus tôt cette année, nous avons présenté le projet de loi C-21, qui comporte les mesures les plus importantes proposées par le Canada depuis une génération pour lutter contre la violence par arme à feu. De plus, en octobre, nous avons interdit la vente, l'achat et le transfert d'armes de poing, ce qui contribuera à rendre nos communautés plus sûres et à sauver des vies. Récemment, le gouvernement fédéral, de même que la plupart des provinces et des territoires, a également adopté le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, qui établit un cadre permettant d'offrir à toute personne confrontée à la violence fondée sur le sexe une protection et des services fiables et opportuns, peu importe où elle réside.

« Le travail à faire pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe est loin d'être terminé. Nous continuons de collaborer avec les familles, les Survivants, les leaders et les partenaires autochtones, ainsi qu'avec les provinces et les territoires, afin de mettre en œuvre la voie fédérale et de mettre fin à la tragédie des femmes, filles et personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées. Nous poursuivrons nos efforts jusqu'à ce que chaque personne au Canada - quel que soit son sexe, son expression de genre ou son genre perçu - puisse se sentir en sécurité et respectée.

« Aujourd'hui, alors que nous marquons le début des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, j'invite tous les Canadiens à participer à la conversation sur l'élimination de la violence fondée sur le sexe en utilisant les mots-clics #CeNestPasJuste et #16Jours. Nous avons tous un rôle à jouer pour mettre fin au cycle de la violence et veiller à ce que tout le monde se sente en sécurité maintenant et à l'avenir. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]