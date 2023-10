OTTAWA, ON, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, nous renouvelons notre engagement à bâtir un monde où chacun, peu importe qui il est ou d'où il vient, a toutes les chances de réussir.

« Nous avons décidé de placer les gens au cœur de toutes les mesures que nous prenons, et notre approche fonctionne. Depuis 2015, nous avons réduit de moitié le taux de pauvreté au Canada. Nous avons sorti plus de deux millions de Canadiens de la pauvreté, dont plus de 650 000 enfants. Aujourd'hui, il y a plus d'un million de Canadiens de plus qui travaillent qu'au début de la pandémie. Ce sont là de bonnes nouvelles.

Face à l'inflation mondiale, le gouvernement du Canada travaille à rendre la vie plus abordable, notamment en stabilisant le coût des aliments et en construisant davantage de logements. Grâce à des mesures de soutien telles que l'Allocation canadienne pour enfants, qui va fournir jusqu'à 7 437 $ par enfant cette année seulement, nous avons amélioré de façon concrète la vie des gens. Nous travaillons également pour mettre en place des services de garde d'enfants à dix dollars par jour dans tout le pays au cours des prochaines années, fournir aux enfants les soins dentaires dont ils ont besoin dès maintenant et augmenter de plus de 800 $ par an le montant de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans ou plus, et ce, de façon permanente.

« L'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes est le tout premier des 17 Objectifs de développement durable (ODD) - une voie pour le Canada et le monde vers un avenir meilleur et égalitaire. Le Canada reste inébranlable dans son engagement à atteindre les ODD, et nous continuerons de travailler avec nos partenaires nationaux et internationaux, notamment dans le cadre de notre Politique d'aide internationale féministe, pour concrétiser ces objectifs.

« Au nom du gouvernement du Canada, je réaffirme notre engagement à bâtir un avenir où personne n'est laissé pour compte, et je salue tous ceux qui travaillent à nos côtés pour atteindre cet objectif. Ensemble, nous mettrons fin à la pauvreté et créerons un monde plus prospère pour tous. »

