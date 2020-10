OTTAWA, ON, le 17 oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté :



« En cette Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, nous réfléchissons aux progrès que nous avons réalisés et au travail qu'il nous reste à faire pour mettre fin à la pauvreté au Canada et ailleurs dans le monde.

« Tout le monde mérite une chance véritable et équitable de réussir, et c'est pourquoi la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté est une priorité fondamentale pour le gouvernement du Canada. Depuis 2015, nous avons mis en place l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) afin d'aider les familles à assumer les coûts nécessaires pour s'occuper de leurs enfants. Nous avons également augmenté le Supplément de revenu garanti (SRG) pour soutenir les aînés vivant seuls ayant les revenus les plus faibles, et nous avons réduit les impôts pour aider les gens à joindre les deux bouts. De plus, grâce à des investissements de plus de 20 milliards de dollars pour le logement, nous avons aidé plus d'un million de familles à trouver un chez-soi sûr et abordable. Grâce à ces mesures et à beaucoup d'autres, nous avons réussi à sortir plus d'un million de Canadiens de la pauvreté entre 2015 et 2018. Mais nous savons qu'il nous reste du travail à faire.

« Partout, les conséquences économiques de la pandémie mondiale de COVID-19 ont mis ces progrès en péril. Dans le monde, l'équivalent de 500 millions d'emplois a été perdu et jusqu'à 150 millions de personnes pourraient sombrer dans l'extrême pauvreté. On estime que d'ici la fin de 2020, 265 millions de personnes de plus pourraient être aux prises avec de graves pénuries de nourriture. Au Canada, les gens qui étaient déjà dans une situation précaire sont ceux qui ont été frappés le plus durement par les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie.

« Nous avons toujours eu la conviction que pour contribuer à améliorer notre qualité de vie, il faut investir dans les Canadiens. Nous continuons à le faire durant cette pandémie. Notre gouvernement s'est engagé fermement à offrir des mesures qui aident les Canadiens à traverser cette pandémie, et nous resterons engagés - en prenant les mesures qui s'imposeront, aussi longtemps que la crise durera. Grâce à la Prestation canadienne d'urgence, nous avons veillé à ce que 9 millions de Canadiens puissent continuer de payer leurs factures, et nous avons protégé plus de 3,7 millions d'emplois grâce à la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC). Pour les aînés qui faisaient face à la hausse des prix, nous avons agi en versant un paiement unique non imposable aux personnes admissibles au programme de la Sécurité de la vieillesse et au SRG. Nous avons créé le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire afin de financer des organisations qui aident les Canadiens qui en ont le plus besoin. Nous avons aussi accordé un paiement unique aux personnes en situation de handicap afin de les aider durant cette crise, et nous avons continué de soutenir les familles par le biais d'un versement spécial unique de l'ACE au mois de mai. Nous sommes déterminés à accroître le soutien offert aux Canadiens pendant que nous continuons à gérer cette pandémie, notamment en créant trois nouvelles prestations de la relance pour aider les Canadiens à payer leurs factures et en prolongeant la SSUC pour contribuer à sauver plus d'emplois.

« Le bien-être de tous les Canadiens est une mesure clé de notre réussite. Alors que nous travaillons à rebâtir en mieux, le gouvernement continuera de faire des investissements importants dans des domaines comme le logement pour que chacun puisse avoir un chez-soi sûr et abordable. Nous continuerons également de travailler avec nos partenaires - y compris directement avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis - pour lutter contre l'insécurité alimentaire et renforcer les chaînes d'approvisionnement alimentaire locales. Nous pourrons ainsi assurer l'accès de tous à des aliments nutritifs.

« Tandis que nous donnons suite à ces priorités au pays, le gouvernement du Canada contribue également à mettre fin à la pauvreté dans le monde, notamment en appuyant la réalisation des objectifs de développement durable. Le mois dernier, nous avons annoncé une contribution supplémentaire de 400 millions de dollars pour le développement international en 2020, et nous nous sommes engagés à augmenter nos investissements en matière d'aide internationale à l'avenir. Ce nouveau financement permettra de répondre aux besoins humanitaires et de développement à court terme liés à la pandémie et à d'autres crises. Il contribuera également à soutenir la reprise et la résilience des pays en développement, car nous savons que pour mettre fin à la pandémie au Canada, il faut y mettre fin partout. Ces fonds contribueront aussi à préserver les gains durement acquis en matière de développement, lesquels ont permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté au cours des dernières décennies.

« Notre génération est à la croisée des chemins, et nous ne pouvons pas avancer si nous ne faisons pas front commun. En rendant la vie plus abordable et en aidant ceux qui en ont le plus besoin, nous contribuons à bâtir un Canada plus fort et plus résilient pour tous et nous continuons de faire de notre monde un monde meilleur. »

