OTTAWA, le 21 mars 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale :

« Beaucoup trop de gens, ici au Canada et ailleurs dans le monde, continuent d'être victimes de discrimination, de haine et de violations des droits de la personne simplement en raison de la couleur de leur peau, de leur origine ou de leur foi. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, nous réitérons notre engagement à mettre fin au racisme et à la discrimination raciale sous toutes leurs formes. Nous réfléchissons également au travail qu'il nous reste à faire pour bâtir un pays plus juste et plus équitable.

« L'année dernière, des milliers de Canadiens d'un bout à l'autre du pays sont descendus dans la rue pour exiger pacifiquement la fin du racisme envers les personnes noires, de la discrimination systémique et de la suprématie blanche. Leur tristesse, leur frustration et leur colère étaient aussi claires que leurs appels à la justice, à l'égalité et à la reddition de comptes. La pandémie persistante de COVID-19 a mis en lumière et exacerbé les disparités sociales, sanitaires et économiques dont souffrent les Autochtones, les personnes noires et les autres minorités raciales et religieuses ainsi que leurs communautés. La pandémie a également provoqué une montée de la haine et de la discrimination envers les Asiatiques, tant au pays qu'à l'étranger. Cette crise nous rappelle durement que le racisme et la discrimination systémique perturbent la vie des gens, nuisent à leur santé et à leur bien-être, et sont les principaux moteurs de l'inégalité. Cette situation est inacceptable et doit cesser. Nous savons que nous devons agir maintenant pour résoudre ces problèmes complexes et de longue date.

« C'est pourquoi nous avons renouvelé notre engagement à bâtir un pays plus inclusif et équitable, où les droits et libertés de chacun sont respectés. Nous travaillons avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour forger une nouvelle relation fondée sur la reconnaissance des droits et des traités, le respect et la collaboration. À cet égard, nous collaborons notamment avec les provinces et les territoires, les partenaires du système de santé et les établissements d'enseignement pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans nos systèmes de soins de santé. La sécurité culturelle, la reconnaissance du savoir autochtone et le soutien des services de santé dirigés par des Autochtones sont les trois stratégies que le gouvernement du Canada considère comme essentielles pour éliminer le racisme envers les Autochtones dans les soins de santé.

« Nous avons déposé un projet de loi pour faire avancer la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. De plus, nous donnons suite aux recommandations formulées dans certains rapports clés, notamment le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation et le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. À mesure que les choses progresseront, notre priorité consistera toujours à travailler en collaboration avec nos partenaires, y compris les jeunes autochtones.

« Dans le cadre de notre engagement à mettre fin au racisme envers les personnes noires et à la discrimination systémique, nous travaillons également en étroite collaboration avec des organisations dirigées par des personnes noires afin de promouvoir un accès équitable aux opportunités et aux mesures de soutien. L'an dernier, nous avons lancé le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires pour faire en sorte que les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs aient accès à un soutien financier, tout en les aidant à se remettre de la pandémie et à faire croître leurs entreprises. Le mois dernier, afin de remédier à la surreprésentation des Autochtones et des personnes noires dans le système carcéral, nous avons déposé un projet de loi visant à réformer les pratiques de condamnation et à promouvoir la déjudiciarisation dans les cas où il est possible de le faire en toute sécurité. Nous avons également appuyé des programmes de lutte contre le racisme et renforcé la collecte de données fondées sur la race à Statistique Canada afin de favoriser la prise de décisions fondées sur des données probantes, ce qui contribuera à lutter contre la discrimination.

« Même si nous avons réalisé des progrès en vue de bâtir une société plus juste et plus équitable, il reste encore beaucoup de travail à faire, et le gouvernement du Canada demeure résolu à poursuivre ce travail. Dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et avec le soutien du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme, nous continuerons de travailler à l'élimination du racisme systémique au Canada.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage les Canadiens à dénoncer le racisme, la discrimination et la xénophobie en tout temps et en tout lieu. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada meilleur, plus juste et plus inclusif pour tous. »

