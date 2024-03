OTTAWA, ON, le 8 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des femmes :

« Les femmes au Canada ont réalisé des progrès transformateurs qui ont contribué à améliorer notre pays. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous célébrons les réalisations remarquables des femmes et des filles du monde entier et nous renouvelons notre engagement à bâtir un avenir plus juste, plus sûr et plus inclusif.

« Le thème de cette année, "Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme", nous rappelle que pour faire progresser l'égalité des sexes, nous devons bâtir des communautés plus fortes, plus inclusives et plus prospères. En veillant à ce que les femmes et les filles soient soutenues et représentées adéquatement, nous pouvons éliminer les obstacles, stimuler le progrès et façonner un avenir meilleur pour les générations à venir.

« Pour y arriver, nous devons offrir plus de choix aux femmes sur le marché du travail, combler l'écart salarial entre les hommes et les femmes et réaffirmer notre engagement collectif en faveur du leadership des femmes, que ce soit au sein de la fonction publique, dans les conseils d'administration des entreprises ou sur les campus des collèges et des universités. C'est pourquoi nous avons investi près de 7 milliards de dollars dans la première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du Canada, afin d'aider les femmes à démarrer une entreprise, à faire croître leurs activités et à prospérer, peu importe le domaine dans lequel elles choisissent de s'engager. Par ailleurs, plus de la moitié des provinces et des territoires au pays offrent désormais des services de garde à 10 dollars par jour, et les autres sont en bonne voie d'atteindre cet objectif. Nous en constatons les avantages : le taux de participation des femmes au marché du travail a atteint des niveaux records. La mise en place d'un système de garde abordable, accessible et de qualité profite aux enfants, aux familles et à l'économie.

« Les femmes ne devraient jamais avoir à choisir entre payer leurs factures et préserver leur santé. C'est pourquoi nous travaillerons avec les provinces et les territoires en vue de mettre en place un accès universel à la contraception dans notre projet de loi sur le régime d'assurance-médicaments, afin que les femmes puissent prendre leurs propres décisions en ce qui concerne leur santé reproductive.

« Dans le cadre de notre engagement à résoudre la crise nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées, nous accélérons la mise en œuvre de la Voie fédérale et accordons de nouveaux fonds aux services qui soutiennent les femmes et les filles autochtones ainsi que d'autres groupes marginalisés.

« Par ailleurs, nous rendons nos lieux de travail plus inclusifs, notamment en veillant à ce que les employées sous réglementation fédérale puissent avoir accès gratuitement à des produits menstruels lorsqu'elles sont au travail. Enfin, grâce à l'outil Equi'Vision lancé récemment, nous encourageons les entreprises à s'attaquer aux écarts de salaire et à la sous-représentation dans les lieux de travail canadiens.

« Le Canada continue de promouvoir l'égalité des sexes au-delà de nos frontières. Dans le cadre de notre engagement de 10 ans en matière de santé et de droits dans le monde, nous nous sommes engagés à consacrer en moyenne 700 millions de dollars par an au soutien de la santé sexuelle et reproductive et des droits connexes complets des femmes et des filles dans le monde entier, à compter de 2023-2024. De plus, le troisième Plan d'action national du Canada consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité, qui sera rendu public prochainement, contribuera à favoriser la participation pleine, égale et significative des femmes aux efforts de paix et de sécurité dans notre pays et à l'étranger. Cela comprend les efforts constants que nous déployons dans le cadre de l'Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix. Cette initiative, qui est dirigée par le Canada, vise à accroître la participation des femmes aux opérations de paix de l'ONU.

« Au moment où les droits des femmes sont remis en question, nous devons redoubler d'efforts pour renforcer et célébrer les voix des femmes, en particulier celles des femmes d'horizons divers.

« En cette Journée internationale des femmes, célébrons les contributions incroyables que les femmes et les filles apportent à nos communautés, à notre pays et à notre monde. Nous avons tous un rôle à jouer, en tant que partenaires et alliés, pour atteindre l'égalité des sexes et bâtir un avenir meilleur. Lorsque les femmes et les filles réussissent, c'est nous tous qui réussissons. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]