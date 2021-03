Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale des femmes

OTTAWA, ON, le 8 mars 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale des femmes :

« Chaque jour, les femmes et les filles enrichissent nos communautés, notre pays et notre monde. Elles soulèvent l'économie comme chefs d'entreprise, aident à avancer notre savoir dans tous les domaines, et favorisent la sécurité et la création d'opportunités en tant que chefs d'état et de gouvernement.

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale des femmes, nous célébrons les réalisations des femmes dans toute leur diversité, ici au Canada et dans le monde entier, et nous rendons hommage à celles qui ont remis en question les normes, aidé les autres et suscité un changement important et durable. Nous réaffirmons également notre engagement envers l'égalité des sexes, afin que toutes les femmes et les filles puissent contribuer à leur plein potentiel et que nous puissions bâtir un monde meilleur, plus sûr et plus inclusif.

« Le thème de cette année, la #RelanceFéministe, nous rappelle que les femmes et les filles ont été touchées de manière disproportionnée par les conséquences de la pandémie mondiale de COVID-19. Cette crise a entraîné une récession pour les femmes et a menacé de faire reculer les progrès sociaux et économiques qu'elles ont durement acquis. Pour certaines femmes, les conséquences de la pandémie ont été bien plus graves. C'est particulièrement vrai pour de nombreux groupes marginalisés, notamment les femmes autochtones, noires et racisées ainsi que les femmes en situation de handicap et celles qui sont membres des communautés LGBTQ2. Pour bâtir un Canada plus juste et plus équitable, nous devons assurer une relance féministe et intersectionnelle.

« Depuis le début de la pandémie, la fermeture des écoles et des services de garde a eu pour conséquence que de nombreux parents ont dû réduire leurs heures de travail ou quitter leur emploi pour s'occuper de leur famille. Les mères ont été les plus durement touchées, mais notre pays et notre économie ne peuvent pas réussir si la moitié de notre population est tenue à l'écart. C'est pourquoi nous nous engageons à réaliser un investissement important, soutenu et à long terme pour créer un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. L'accès à des services de garde abordables et de qualité offrira à nos enfants un bon départ dans la vie, aidera les Canadiens à trouver et à maintenir de bons emplois et contribuera à bâtir une économie et un pays plus résilients.

« Pour rebâtir en mieux, nous savons que notre relance économique doit profiter à tous, y compris les femmes. C'est pourquoi nous avons mis sur pied un Groupe de travail sur les femmes dans l'économie chargé de conseiller le gouvernement sur l'établissement d'un plan d'action féministe et intersectionnel qui lui permettra d'aborder les questions relatives à l'égalité des sexes à la suite de la pandémie. Le gouvernement du Canada a également créé le Fonds de réponse et de relance féministes. Dans le cadre de cette initiative, nous verserons des fonds à des organisations qui travaillent à créer des opportunités économiques pour les femmes et les filles, à améliorer leur accès aux postes de direction et de décision, et à éradiquer la violence fondée sur le sexe. Les organisations de femmes à travers le pays ont apporté une aide considérable aux femmes et aux enfants durant cette période difficile, et nous continuerons de soutenir leur important travail. Ensemble, ces mesures contribueront à bâtir une économie plus forte et à faire progresser l'égalité des sexes au Canada.

« La pandémie a aussi eu des impacts significatifs sur les femmes et les filles au-delà de nos frontières. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada continuera d'offrir son appui par l'entremise de sa Politique d'aide internationale féministe. Nous soutiendrons aussi des initiatives visant à promouvoir l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. En assurant le respect et la réalisation des droits des femmes et des filles, nous contribuerons à bâtir un monde où personne n'est laissé pour compte.

« Cette année, des femmes ont aidé à diriger notre réponse à la pandémie mondiale de COVID-19, et certaines ont mené ce combat aux premières lignes de la crise. Elles ont mis leur santé, et celle de leurs proches, à risque pour protéger leur communauté et leur pays. Alors que nous allons de l'avant pour rebâtir en mieux pour tous, nous devons défendre les droits des femmes et des filles et offrir à chacun et chacune la chance de réaliser son plein potentiel.

« Nous avons tous un rôle à jouer, en tant que partenaires et alliés, pour atteindre l'égalité des sexes et bâtir un monde où les femmes et les filles peuvent réaliser tous leurs rêves. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous ferons de l'égalité des sexes une réalité ici au Canada et dans le monde entier. »

