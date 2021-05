OTTAWA, ON, le 29 mai 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des Casques bleus de l'Organisation des Nations Unies :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux Casques bleus de l'Organisation des Nations Unies (ONU), passés et présents, qui ont servi au prix de grands risques et sacrifices personnels pour promouvoir la paix, restaurer la stabilité et protéger ceux qui en ont le plus besoin. Nous rendons également hommage à ceux qui ont perdu la vie au service de la paix.

« Depuis plus de 70 ans, les Casques bleus de l'ONU travaillent sans relâche chaque jour pour apporter une aide essentielle aux personnes touchées par les conflits, et pour aider les personnes et les communautés à se rétablir après la violence et la guerre et à faire la transition du conflit à la paix. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils se retrouvent souvent dans des situations dangereuses. Depuis le début de la pandémie mondiale de COVID-19, les Casques bleus de l'ONU ont été confrontés à des défis et des menaces plus importants que jamais. Non seulement doivent-ils composer avec les effets de la pandémie, mais ils doivent également continuer à soutenir et à protéger les populations des pays dans lesquels ils servent.

« Le thème de cette année, "La voie vers une paix durable : mobiliser le pouvoir de la jeunesse en faveur de la paix et de la sécurité", nous rappelle que des dizaines de milliers de jeunes Casques bleus, âgés de 18 à 29 ans, sont actuellement déployés dans 12 opérations différentes de par le monde, jouant un rôle majeur dans la protection des plus vulnérables et l'édification d'une paix durable.

« Résolument engagé en faveur des opérations de maintien de la paix de l'ONU, le Canada a joué un rôle de chef de file pour s'adapter à la nature changeante des missions et se préparer aux opérations futures de maintien de la paix. Avec nos partenaires internationaux, nous continuons à élaborer de nouvelles approches pour mieux protéger les enfants, accroître la participation des femmes aux opérations de paix et aider les Casques bleus à relever les nouveaux défis.

« C'est pourquoi nous avons lancé et appuyons la mise en œuvre des Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants-soldats. À ce jour, nos efforts ont conduit 101 États membres de l'ONU à se joindre au Canada pour approuver les Principes de Vancouver, et nous continuons de travailler avec l'ONU et ses partenaires pour veiller à ce que les Principes soient intégrés dans leurs politiques et pratiques.

« Dans le cadre de notre soutien aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et de notre travail de mise en œuvre du Programme sur les femmes, la paix et la sécurité, le Canada a également lancé l'Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix, afin d'accroître la participation significative des femmes en uniforme aux opérations de paix des Nations Unies, en mettant l'accent sur les rôles de la police et des militaires. Le Canada travaille avec des partenaires dans l'ensemble du système de l'ONU ainsi qu'avec des États membres, des groupes de réflexion et la société civile pour trouver des moyens efficaces d'éliminer les obstacles à la participation des femmes et de favoriser un avenir plus inclusif pour les opérations de paix des Nations Unies.

« Le Canada continue également d'appuyer les opérations de paix des Nations Unies partout dans le monde par le déploiement de personnel militaire, policier et civil, de capacités spécialisées et d'importantes contributions financières, y compris le travail que nous avons accompli dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali pour promouvoir la paix, la stabilité et l'égalité des sexes au Sahel. Nous continuerons de travailler avec l'ONU et nos partenaires pour soutenir, réformer et moderniser les opérations de maintien de la paix des Nations Unies afin de mieux répondre à notre environnement mondial en mutation.

« En cette journée importante, j'invite tous les Canadiens à se joindre à moi pour remercier les Casques bleus de l'ONU qui font tant de sacrifices pour rendre le monde meilleur. Aujourd'hui, nous reconnaissons leur courage, leurs sacrifices et leur travail inlassable au service de la paix. »

