OTTAWA, ON, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste :

« L'Holocauste constitue l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Demain, nous soulignerons la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, qui nous donne l'occasion de nous souvenir des plus de six millions de Juifs qui ont été assassinés de manière insensée, de leur rendre hommage et de réaffirmer notre promesse de ne jamais oublier.

« Le 27 janvier 1945, le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau était libéré. Dans son enceinte, plus d'un million de Juifs avaient été brutalement assassinés. Le génocide perpétré par les nazis contre le peuple juif reste d'une ampleur inégalée dans l'histoire de l'humanité, ayant décimé les deux tiers de la population juive d'Europe. Les nazis ont également pris pour cible des centaines de milliers de Roms et de Sintis, ainsi que des millions de membres d'autres groupes, comme les Slaves, la communauté LGBTQI+, les personnes en situation de handicap et des opposants politiques. Au terme de la Seconde Guerre mondiale, plus de 11 millions de personnes avaient ainsi été assassinées. Leurs histoires nous rappelleront toujours les conséquences de la haine et de la discrimination.

« Depuis les derniers mois, on remarque une hausse marquée et inquiétante de l'antisémitisme dans le monde, y compris ici, au Canada. Le gouvernement du Canada continue d'intervenir pour contrer les comportements haineux et les actes de violence, et pour assurer la sécurité des Canadiens. Dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, nous avons appuyé des organismes communautaires afin de contribuer à la lutte contre le racisme et de promouvoir le multiculturalisme. Nous avons également annoncé des fonds pour améliorer et élargir le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque, qui vise spécifiquement à aider les communautés qui risquent d'être victimes de crimes motivés par la haine.

« Grâce au travail de la nouvelle envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, Deborah Lyons, nous contribuons à perpétuer la mémoire de ces douloureuses leçons de l'histoire tant au Canada qu'à l'étranger, notamment par notre participation à l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Aujourd'hui, de nombreux survivants de l'Holocauste vivent au Canada, et nous restons déterminés à faire de notre pays un endroit plus sûr et plus inclusif pour eux et leurs descendants.

« En cette Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, j'encourage les Canadiens à en apprendre davantage sur ce sombre chapitre de l'histoire, à se souvenir des victimes et des survivants de l'Holocauste et à leur rendre hommage en s'élevant contre la haine sous toutes ses formes.

« Ensemble, réitérons la promesse : plus jamais. »

