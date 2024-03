OTTAWA, ON, le 15 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie :

« En cette Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, nous réaffirmons notre détermination inébranlable à lutter contre la haine, la discrimination et le sectarisme sous toutes leurs formes.

« Malheureusement, l'islamophobie est une expérience que de nombreux Canadiens subissent. Voilà pourquoi, l'année dernière, nous avons nommé la première représentante spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie, Amira Elghawaby. En tant que représentante spéciale, elle guide les efforts que nous déployons afin de lutter contre le sectarisme anti-musulman, le racisme systémique et la discrimination raciale. Elle contribue également à veiller à ce que les expériences diversifiées des communautés musulmanes soient prises en considération dans les politiques et programmes du gouvernement. En parallèle, nous renouvelons la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, en nous appuyant sur le vaste dialogue que nous avons tenu, notamment en 2021 dans le cadre du Sommet national sur l'islamophobie.

« Nous veillons à ce que les Canadiens de toutes les confessions puissent pratiquer leur religion librement et en toute sécurité. Nous avons écouté les conseils des communautés en élargissant le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque, qui fournit des fonds pour mieux protéger les communautés contre les crimes motivés par la haine et qui prévoit le renforcement de la sécurité dans les centres communautaires, les garderies et les lieux de culte.

« La diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. Le Canada a parcouru un long chemin, mais il reste du travail à faire. Aujourd'hui et tous les jours, travaillons ensemble en vue de bâtir un Canada plus diversifié, plus sûr et plus accueillant pour tout le monde. »

