OTTAWA, ON, le 20 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de la Francophonie :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la 35e Journée internationale de la Francophonie, nous nous joignons aux francophones et aux francophiles du Canada et du monde entier pour célébrer la richesse de la langue française, un élément fondateur de l'histoire, de l'identité et du patrimoine de notre pays. Cette journée nous invite également à souligner la diversité des cultures et des communautés francophones de par le monde.

« Le français est l'une des deux langues officielles du Canada - et la première langue officielle de presque un quart des Canadiens. Les communautés partout au pays qui le parlent sont au cœur de notre histoire et continuent, grâce à leurs nombreuses contributions, à faire du Canada un pays plus inclusif, prospère et dynamique.

« Grâce à la langue française, notre pays maintient des liens étroits avec des communautés francophones à travers le monde. Membre actif de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Canada travaille étroitement avec ses partenaires francophones sur les cinq continents pour faire la promotion de la langue française et de la diversité des cultures francophones, y compris dans la sphère numérique. Ensemble, nous agissons également pour protéger nos valeurs communes que sont la démocratie, la paix, les droits de la personne et la solidarité.

« Le gouvernement du Canada reconnait l'importance de promouvoir le français et de renforcer la vitalité des communautés francophones partout au pays. C'est pourquoi, ce mois-ci, nous avons déposé un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle de statut entre le français et l'anglais au Canada. Cette vision de notre dualité linguistique et de notre bilinguisme, qui vise notamment à fixer des cibles en matière d'immigration francophone hors Québec, s'inscrit dans le cadre de notre engagement à moderniser la Loi sur les langues officielles.

« Nous allons continuer le travail pour moderniser le régime linguistique du Canada, l'adapter aux réalités d'aujourd'hui et établir un nouvel équilibre en matière linguistique au pays. Notre proposition de bonification de la Loi constitue une étape importante dans la poursuite de nos efforts pour assurer la protection du français, la promotion de nos deux langues officielles, la revitalisation des communautés vivant en situation minoritaire et le bilinguisme à l'échelle du pays.

« Cette année, la Journée internationale de la Francophonie nous donne aussi l'occasion d'exprimer notre soutien et notre solidarité avec l'Ukraine, membre observateur de l'OIF, au moment où son peuple tente d'assurer son avenir face à l'invasion injustifiable de son territoire par la Russie.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à tous les francophones et francophiles du Canada et du monde entier une heureuse Journée internationale de la Francophonie. Je vous invite à en apprendre davantage sur le Canada et la Francophonie, à partager les mots-clics #Francophoniedelavenir et #mon20mars sur les réseaux sociaux et à participer aux activités organisées dans votre communauté pour souligner cette journée importante. »

