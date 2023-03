OTTAWA, ON, le 20 mars 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de la Francophonie :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, nous nous joignons aux francophones et francophiles du Canada et du monde entier pour célébrer la richesse de la langue française ainsi que l'héritage et la diversité des cultures de la Francophonie.

« Le bilinguisme officiel est l'un des piliers de notre identité canadienne, et les communautés francophones sont au cœur de notre histoire et de notre patrimoine. Le français est la première langue officielle de près d'un quart des Canadiens, et il joue un rôle primordial pour faire du Canada un pays plus inclusif, prospère et dynamique.

« L'an dernier, le gouvernement du Canada a mené de vastes consultations dans l'ensemble des provinces et territoires afin d'entendre des Canadiens les réalités et les enjeux relatifs à nos deux langues officielles. Ces conversations orientent nos efforts pour élaborer le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, qui sera présenté plus tard cette année. Le Plan d'action représente un axe important de nos efforts de modernisation du régime linguistique canadien en plus des améliorations à la Loi sur les langues officielles proposées dans le projet de loi C-13 pour assurer la promotion du français partout au pays.

« La langue française nous permet de maintenir des liens étroits avec plus de 300 millions de francophones sur les cinq continents. Le Canada travaille de concert avec de nombreux États et gouvernements pour faire rayonner la langue française, la diversité culturelle et d'importantes valeurs communes. Il s'agit notamment de la paix, de la démocratie, des droits de la personne, de l'égalité des genres, de la croissance inclusive, de l'éducation et de la coopération économique au service du développement durable. Pour tout cela, le Canada entend resserrer les liens déjà solides qui l'unissent aux autres pays francophones.

« Au nom du gouvernement du Canada, je vous encourage à participer aux activités organisées dans vos communautés pour souligner cette journée importante et à partager les mots-clics #Francophoniedelavenir et #mon20mars sur les réseaux sociaux. Je souhaite à tous les francophones et francophiles du Canada et du monde entier une belle Journée internationale de la Francophonie. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]