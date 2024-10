OTTAWA, ON, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la fille :

« Toutes les filles devraient avoir la chance d'apprendre et de grandir, de réussir sans se heurter à des obstacles, d'avoir un potentiel de succès illimité. Dans trop de régions du monde, cependant, les femmes et les filles demeurent dévalorisées et privées de possibilités.

« Le Canada croit fermement qu'un monde plus juste et équitable est aussi un monde meilleur.

« Au pays, nous améliorons l'accès des femmes et des filles à une éducation et à une formation axée sur des compétences qui sont sûres, inclusives et de qualité. Depuis 2018, nous avons investi plus de 433 millions de dollars dans plus de 930 projets pour faire progresser l'égalité des sexes au Canada. Nous avons mis en place le projet pilote du Fonds d'équité en matière de produits d'hygiène féminine, lequel a permis d'accroître l'accès de plus de 3,5 millions de personnes dans le besoin à ces produits. Plus tôt cette année, nous avons annoncé la création du Programme national d'alimentation scolaire, qui permettra d'offrir des repas sains à des enfants partout au pays. De plus, par l'intermédiaire de la stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, nous soutenons des initiatives visant à prévenir la violence dans les fréquentations chez les jeunes, la violence familiale et la maltraitance d'enfants.

« Sur la scène internationale, dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, nous éliminons les obstacles qui limitent les possibilités offertes aux femmes et aux filles dans le monde. Le mois dernier, à l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons annoncé l'octroi d'une aide de plus de 112 millions de dollars visant à protéger l'accès à des services complets relatifs à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles dans le monde entier - pour qu'elles puissent faire des choix quant à leur corps, à leur vie et à leur avenir.

« Les filles peuvent devenir la personne qu'elles souhaitent devenir. Notre rôle, comme chefs de gouvernement, est d'abolir les obstacles qui se dressent devant elles, pour qu'elles aient une chance équitable de réussir. En cette Journée internationale de la fille, poursuivons nos progrès. »

