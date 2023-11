OTTAWA, ON, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée des vétérans autochtones :

« Aujourd'hui, nous saluons, honorons et célébrons les vétérans autochtones qui ont contribué à maintenir la paix, à protéger la démocratie et à défendre la liberté, au Canada comme ailleurs dans le monde. Nous nous souvenons également des grands sacrifices des Autochtones qui ont risqué leur vie pour le Canada et nous rendons hommage à leurs familles, à leurs proches et aux communautés qui pleurent leur perte.

« Les peuples autochtones ont grandement contribué aux efforts à l'échelle nationale et internationale pendant plus de 200 ans. Ils se sont joints aux forces britanniques lors de la guerre de 1812 et, en quête d'un monde meilleur, des milliers de soldats des Premières Nations, inuits et métis ont servi durant les deux guerres mondiales, la guerre de Corée et la guerre du Golfe. Plus récemment, ils ont soutenu le Canada au sein de missions multinationales de maintien de la paix, comme en Bosnie, au Kosovo et en Afghanistan.

« Les peuples autochtones ont souvent été confrontés à des défis uniques, qu'il s'agisse de parcourir de grandes distances à partir de leur communauté pour aller s'enrôler, de surmonter des barrières linguistiques ou de s'adapter aux différences culturelles lorsqu'ils portaient l'uniforme canadien. Malgré cela, ils ont fait preuve d'un grand courage pour surmonter ces défis sur les lignes de front en tant que tireurs d'élite et pisteurs chevronnés. Le gouvernement du Canada veille à ce que tous les militaires et vétérans autochtones et leurs familles reçoivent un soutien et une reconnaissance équitables pour les services qu'ils ont rendus - parce qu'ils en sont dignes.

« Aujourd'hui, au moment où nous nous rappelons les contributions inestimables des vétérans des Premières Nations, Inuits et Métis à la paix et à la sécurité, j'invite tous les Canadiens à se renseigner en lisant leurs récits de courage et de résilience. Au nom du gouvernement du Canada, je remercie les vétérans autochtones, leurs proches et les plus de 2 700 Autochtones qui sont actuellement dans les rangs des Forces armées canadiennes, pour leur courage et leurs sacrifices.

« Nous nous souviendrons. »

