OTTAWA, ON, le 2 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des Forces armées canadiennes :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux courageux membres des Forces armées canadiennes, qui protègent les valeurs du Canada et défendent les Canadiens au pays et à l'étranger.

« Dans les missions humanitaires comme dans les opérations de maintien de la paix ou de défense, les Forces armées canadiennes jouent un rôle crucial dans la défense de la paix et de la stabilité au pays. Lorsque des feux de forêt et des inondations ravagent nos communautés, les membres de nos Forces armées évacuent les sinistrés, soutiennent les premiers intervenants et aident les familles à se mettre à l'abri. Alors que l'Arctique canadien est confronté à une menace croissante, nos Forces armées montent la garde pour protéger nos approches nordiques et le continent, notamment par l'intermédiaire du NORAD.

« De plus, les Forces armées canadiennes défendent sans relâche la démocratie et l'ordre international fondé sur des règles dans le monde entier. Alors que la Russie poursuit sa guerre d'agression brutale et illégale contre l'Ukraine, les membres de nos Forces armées fournissent de l'aide militaire à l'Ukraine par le biais de l'Opération UNIFIER. Dans le cadre de l'Opération REASSURANCE, la plus importante mission militaire active du Canada à l'étranger, nous restons déterminés à maintenir la sécurité à long terme en Europe centrale et en Europe de l'Est. En soutien aux mesures de dissuasion de l'OTAN dans la région, nous avons renforcé notre groupement tactique de présence avancée renforcée en augmentant le nombre de militaires canadiens sur le terrain et en rehaussant leurs capacités.

« C'est grâce au travail que nous accomplissons aujourd'hui que nous saurons relever les défis de demain. Voilà pourquoi nous avons lancé Notre Nord, fort et libre, qui prévoit des investissements transformateurs dans des capacités de défense modernes. Qu'il s'agisse de réagir aux conséquences des changements climatiques, y compris dans l'Arctique, de consolider notre présence au sein de l'OTAN ou de moderniser nos capacités de défense, l'objectif de cette politique renouvelée consiste à doter les membres des Forces armées canadiennes des outils dont ils ont besoin pour protéger les Canadiens et maintenir l'ordre international fondé sur des règles.

« Les membres des Forces armées canadiennes servent notre pays avec courage et au prix d'énormes sacrifices. C'est une dette que nous ne pourrons jamais rembourser. Toutefois, nous pouvons faire ce qu'il faut en rendant hommage aux membres en service actif et aux anciens combattants pour leurs loyaux services et leurs sacrifices. Dans le cadre du Budget 2024, nous injectons plus de ressources dans le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, par le biais d'initiatives visant notamment à améliorer le soutien en santé mentale et à aider les anciens combattants en situation d'itinérance à trouver un logement. Le budget prévoit également l'élargissement du projet pilote de Service de télémédecine pour les familles des vétérans. Ainsi, nous veillons à ce que nos anciens combattants et leur famille reçoivent des soins de qualité, au moment où ils en ont besoin.

« Aujourd'hui et tous les jours, nous célébrons la résilience et la bravoure des membres passés et présents de nos Forces armées canadiennes. Pour assurer la liberté dont nous jouissons, ils protègent la démocratie, soutiennent l'ordre international fondé sur des règles et défendent la paix. Au nom du gouvernement du Canada, je vous remercie, ainsi que votre famille et vos proches, pour votre service et vos sacrifices. »

